Горные курорты Кубани, Шерегеша и Мурманска забронированы почти на 100% на Новый год
Горнолыжные курорты Краснодарского края, Мурманской области и Шерегеша забронированы почти на 100% на предстоящие новогодние праздники, заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков в ходе пресс-конференции в ТАСС.
"Глубина бронирований значительно улучшилась по отношению к 2022 году. Сейчас в Мурманской области, Краснодарском крае, Шерегеше под 100% загрузка. <…> На Новый год практически все продано, 80-90% загрузки по ключевым направлениям - для нас это большая радость", - сказал он.
Эксперт отметил, что глубина бронирований горнолыжных курортов в России достигает июня 2024 года. Если раньше туристы посещали их только для катания, то сейчас стали популярны походы, трекинг, различные развлечения, в том числе гастрономические. Самыми популярными направлениями в зимнем сезоне являются Краснодарский край, Алтай и Шерегеш, рассказал он.