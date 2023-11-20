Горные курорты Кубани, Шерегеша и Мурманска забронированы почти на 100% на Новый год

"Глубина бронирований значительно улучшилась по отношению к 2022 году. Сейчас в Мурманской области, Краснодарском крае, Шерегеше под 100% загрузка. <…> На Новый год практически все продано, 80-90% загрузки по ключевым направлениям - для нас это большая радость", - сказал он.