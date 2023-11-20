РСТ сообщил, что дороже всего в новогодние праздники обойдется отдых в Московской области

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Самая высокая средняя стоимость проживания в отеле в период новогодних праздников среди 10 наиболее популярных внутрироссийских направлений зафиксирована в Московской области - 20,3 тыс. рублей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные Travelline.

"Самый высокий ценник во всей десятке наиболее востребованных на Новый год направлений оказался в отелях Московской области - 20 309 рублей. В самой Москве он в 2,5 раза ниже - 8 010 рублей", - говорится в сообщении.

В целом средняя стоимость новогоднего отдыха в России за год выросла на 8,4% - до 11 тыс. рублей за сутки проживания в отеле. Размещение в гостиницах Краснодарского края подешевело на 2% - до 14,1 тыс. рублей, а в отелях Москвы и Санкт-Петербурга - подорожало на 18% и 16% соответственно, до 8 тыс. и 9,1 тыс. рублей за номер. Несмотря на заметное подорожание по сравнению с прошлым годом, столица предлагает на новогодний отдых минимальные цены среди 10 самых популярных направлений, отметили эксперты.

Число бронирований российских отелей на новогодние праздники выросло на 52% по сравнению с прошлым годом. Лидерами спроса традиционно стали Краснодарский край (19,7% бронирований), Москва (19,4%) и Санкт-Петербург (14%). На них приходится больше половины всех бронирований. При этом спрос на Краснодарский край вырос на 51% по сравнению с 2022 годом, а на Москву и Петербург - на 63%. Среди направлений с заметным приростом числа бронирований также Калининградская область (+81%), Нижегородская область (+67%), Ставропольский край (+47%) и Московская область (+41%), рассказали в РСТ.