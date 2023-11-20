Екатеринбург вошел в топ городов, где россияне хотят провести новогодние каникулы

Более половины россиян (55%) мечтают провести грядущие новогодние каникулы в поездках по стране. Остаться на праздники в родном городе намерены 38% жителей РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, передает "Уралинфромбюро".

© Информационное агенство Уральского Федерального округа

В пятерку самых популярных для новогодних поездок мест вошли Санкт-Петербург (17%), Москва (16%), Сочи (13%), Калининград (6%) и Карелия (4%). Встретить 2024 год на Байкале и в Крыму хотели бы по 3% опрошенных. О путешествии в Алтайский край, Казань, Краснодар или города Золотого кольца мечтает каждый пятидесятый (2%).

Почти каждый третий (30%) выбирает Екатеринбург, Великий Новгород, Воронеж, Камчатку, Нижний Новгород, Оренбург, Псков, Саратов, Тверь, Тюмень, Владивосток или Хабаровск.

Аналитики подчеркивают, что в этом году еще больше россиян мечтают о поездке по стране в новогодние праздники (55% против 48% в 2022-м году).