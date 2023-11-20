Названы самые популярные туристические направления у россиян на Новый год

На новогодних праздниках российские туристы будут традиционно отдыхать на горнолыжных курортах, а также поедут в туры по крупным городам страны. Об этом рассказала исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова.

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По словам эксперта, традиционно востребованными будут экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также многие выбирают для новогодних путешествий Великий Устюг, города Золотого кольца, Подмосковье.

— Я знаю много собирающихся в Сибирь на Новый год. То есть сейчас география внутреннего туризма расширяется, — добавила она в комментарии Общественной Службе Новостей.

Россияне на Новый год также поедут отдыхать на горнолыжные курорты: Красная поляна, Шерегеш, Домбай. Бронировать места люди начинают еще осенью, так как цены растут и вариантов размещения становится все меньше.

Популярностью в новогодние дни пользуется и санаторное направление. Люди выбирают поездки в Минеральные Воды, Краснодарский край: Сочи, Анапу, Геленджик.

Что касается зарубежных направлений, то здесь лидерами традиционно стали Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Куба, Шри-Ланка.