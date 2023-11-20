Как в России развивается туризм для маломобильных людей

В России становится все больше мест, где удобно путешествовать людям с ограниченными возможностями. О том, как развивается внутренний туризм для маломобильных граждан и какие места им стоит посетить, "Российской газете" рассказала руководитель отдела по универсальному дизайну, развитию лидерских качеств у подростков и молодежи с инвалидностью РООИ "Перспектива" Мария Генделева.

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В России уже более 10 лет действует государственная программа "Доступная среда". Но, если посмотреть ее приоритеты, речь идет прежде всего о комфортной среде по месту жительства: доступности транспорта, общественных зданий, социальном сопровождении при получении всевозможных услуг, доступности образования и т.д. Вы же говорите о туризме - это уже задача более высокого уровня?

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Мария Генделева: Инклюзивная среда доступна абсолютно разным людям независимо от их возраста, возможностей и особенностей. Это же правило касается и инклюзивного туризма: любой, кто захочет поплавать в море, забраться в горы или посетить музей, может это сделать - но только при условии, что создана соответствующая инфраструктура.

Маломобильные граждане тоже хотят путешествовать и наслаждаться отдыхом. В свою очередь, турагентства зачастую не могут им помочь из-за отсутствия специализированного транспорта и информации о доступности объектов.

Действительно, для маломобильных граждан все еще ограничен доступ ко многим туристическим местам. Но ситуация постепенно улучшается, и доступных мест становится больше.

Какие задачи нужно решить, чтобы среда стала комфортной для маломобильных граждан?

Мария Генделева: В первую очередь, для развития внутреннего инклюзивного туризма в России нужно обеспечить комфортное передвижение людей с ограниченными возможностями. Если говорить об общественном транспорте, то в крупных городах автобусы должны быть оборудованы пандусами, а в метро может потребоваться специальное сопровождение.

В час пик заехать на коляске попросту невозможно, а движение общественного транспорта ограничено по времени. Если вы купили пакетный тур, то трансфер за вами закреплен. А если решили путешествовать самостоятельно, единственная возможная альтернатива - это такси. Приятно, что и там есть инклюзивность. Например, в Москве, как я узнала совсем недавно, есть тариф "Специальный" от Яндекс Go: к пассажиру приезжает микроавтобус с подъемником.

Не менее важна и комфортная городская среда, которая включает в себя пандусы, отсутствие ступенек и высоких порогов, удобные широкие двери. К сожалению, до сих пор во многие места - кафе, магазины - невозможно попасть. Но в России очень много добрых людей. Я сама сталкивалась с ситуацией, когда не было пандуса, но люди говорили: "Вы не волнуйтесь! Мы сейчас на руках вас занесем!".

Такая отзывчивость - это здорово, но не каждый человек хочет, чтобы ему постоянно кто-то помогал. Мы все-таки должны стремиться, чтобы человек во время отдыха совсем не думал о барьерах.

Где в России уже созданы комфортные условия для маломобильных граждан?

Мария Генделева: Могу назвать несколько интересных направлений - это Сочи, Калининград, Москва, Санкт-Петербург. Здесь можно зарядиться приятными эмоциями в доступной для всех среде. Если добираться по воздуху - в аэропортах маломобильным гражданам предоставляется специальное сопровождение. А если выбрать железнодорожный транспорт - некоторые поезда, например "Сапсаны", оборудованы специальными местами.

Напомню, что для людей с ограниченными возможностями действуют льготы: бесплатная парковка, скидки на билеты или бесплатное посещение музеев, а также возможность пройти вне очереди. Уточнить полный список льгот можно в билетных кассах или - заранее - на сайтах организаций.

Между тем

Марина Генделева путешествует сама и организует инклюзивные туры - она назвала несколько туристических направлений и "точек", в которых маломобильные туристы будут чувствовать себя вполне удобно.

Сочи

"Роза Хутор" - прекрасное решение не только для любителей активного отдыха. На территории курорта предусмотрены безопасные перила, подъемные платформы и пандусы со специальным нескользящим покрытием.

Провести время с пользой поможет рыбалка недалеко от форелевого хозяйства "Адлер". Племзавод также проводит экскурсии, которые заканчиваются дегустацией рыбы.

Парк развлечений Magic Park погрузит вас в мир цифрового искусства. В парке можно сделать много красивых фотографий в мультимедийных пространствах. Здание оборудовано пандусами и широкими лифтами для комфортного перемещения.

Океанариум Адлера познакомит с морской флорой и фауной. Можно увидеть акул, черепах и даже покормить карпов кои из рук. В океанариуме проводятся шоу с кормлением обитателей, а детям точно понравится сказка с участием русалок.

Калининград В сыроварне "Шаакен Дорф" можно попасть на экскурсию, увидеть технологию производства сыров и попробовать самые вкусные сорта. Сыроварня доступна к посещению для маломобильных граждан благодаря асфальтированному покрытию и отсутствию лестниц.

Экскурсию по Старому городу в Калининграде для маломобильных людей можно организовать с помощью компании "Инватуризм". Организация предоставляет автобус, который доставит вас до места проведения экскурсии, а гиды будут помогать на протяжении всего маршрута.

Прогулка в "Танцующем лесу" на территории Куршской косы - еще одна возможность познакомиться с уникальной природой. Новое покрытие дорожек и смотровая площадка с пандусами позволяют посещать лес людям в инвалидных креслах.

Санкт-Петербург Туры в Петербург организует компания "Либерти", специализирующаяся на инватуризме. В стоимость включены сопровождение гида, специализированный микроавтобус, проживание в специализированных номерах и питание.

Петергоф очень гостеприимен к людям с ограниченными возможностями. Все тротуары парков заасфальтированы и оснащены пандусами. На сайте Петергофа можно найти маршруты, которые подходят для людей, передвигающихся на инвалидном кресле - такие кресла предоставляет музей. Например, прогулочный маршрут по Нижнему парку займет от 7 до 10 минут.

Исаакиевский собор - крупнейший православный храм в Санкт-Петербурге. Маломобильные посетители могут с помощью специального лифта подняться в коляске на смотровую площадку, находящуюся на высоте 37 метров.