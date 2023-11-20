Блогер рассказал о своем кошмарном отдыхе в Сочи

Турист подчеркнул, что отдыхающим в Сочи лучше всего или готовить еду самостоятельно, или посещать проверенные места.

Российский турист рассказал, как он отдохнул в Сочи. Свой рассказ он опубликовал в своем канале в Дзен. По его словам, самый известный российский курорт не оправдал его ожидания.

Так, сначала его разочаровала гостиница — он забронировал гостиницу с сервисом за 3750 рублей. Но по факту оказалось, что это обычный гостевой дом с низким сервисом. Еду готовили сами хозяева, но цены были чуть ли не выше ресторанных.

К тому же, убирать за собой приходилось самостоятельно. Столовые его тоже разочаровали — в одной из них пообещали хорошую скидку, но скидку не сделали, да и насчитали больше, чем нужно.