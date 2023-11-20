Блогер рассказал о своем кошмарном отдыхе в Сочи
Турист подчеркнул, что отдыхающим в Сочи лучше всего или готовить еду самостоятельно, или посещать проверенные места.
Российский турист рассказал, как он отдохнул в Сочи. Свой рассказ он опубликовал в своем канале в Дзен. По его словам, самый известный российский курорт не оправдал его ожидания.
Так, сначала его разочаровала гостиница — он забронировал гостиницу с сервисом за 3750 рублей. Но по факту оказалось, что это обычный гостевой дом с низким сервисом. Еду готовили сами хозяева, но цены были чуть ли не выше ресторанных.
К тому же, убирать за собой приходилось самостоятельно. Столовые его тоже разочаровали — в одной из них пообещали хорошую скидку, но скидку не сделали, да и насчитали больше, чем нужно.
Пляжи были чистые, но вот цены на них пугали. За шезлонг ему пришлось отдать 600 рублей, хотя годом ранее эта услуга стоила всего 300 рублей. По словам мужчины, у него сложилось впечатление, что его постоянно разводят.