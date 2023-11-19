На Алтае этой зимой ожидают рост числа туристов

В Минтуризма Алтайского края рассчитывают на увеличение числа посетителей всесезонного горного курорта «Манжерок» на 20% предстоящей зимой. Об этом заявил глава ведомства Эрчим Сарбашев на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему турсезону.

При этом, по словам Сарбашева, стоимость скипаса также увеличится на 19%. Курорт увеличил количество лыжных трасс с 23 до 28, а их протяжённость — с 22 до 30 км.