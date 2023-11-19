Места в России, похожие на Европу — куда поехать путешественнику

Некоторые локации по красоте не уступают Альпам.

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Усть-Коксинский район, Республика Алтай

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Усть-Коксинский район расположен в юго-западной части Республики Алтай. Заливные луга, заснеженные горы и чистейшие озёра делают его двойником австрийских Альп. Начать знакомство с удивительной природой края можно с села Усть-Кокса, которое благодаря своему расположению считается наиболее подходящим перевалочным пунктом района.

Отсюда можно отправиться к подножью высшей точки Алтайских гор – горе Белуха (4506 м), глядя на которую невозможно не вспомнить Монблан – главную вершину Альп (4810 м). Продолжая путешествие, стоит заехать и на каскадные Мультинские озёра, и в Уймонскую дoлину, и к тысячелетним ледникам, водопадам и хребтам. Ощущение европейского дежавю только усилится.

Пригороды Санкт-Петербурга и Выборг

Павловск, Петергоф, Гатчина, Шлиссельбург… Сколько эстетики, поэтики, красоты и возвышенности в названии пригородов Санкт-Петербурга! Одни похожи на Версаль, вторые напоминают ренессансную Италию, третьи – скандинавские крепости.

Особо в этом ряду выделяется Выборг – пусть и не самый близкий (расстояние составляет 140 км), но невероятно интересный пригород Петербурга. Приезжая сюда, моментально попадаешь в средневековую Швецию. Замок на острове, парк Монрепо с Островом мёртвых, причудливая Круглая башня, ратуша и рынок точно заслуживают того, чтобы задержаться здесь подольше.

Кабардино-Балкария

Те, кто бывал и в республике, и в странах Балканского полуострова, подтвердят схожесть регионов. Что неудивительно, ведь они находятся примерно на одной широте на противоположных берегах Чёрного моря.

Особого внимания заслуживает «рифма» республики с Хорватией: в обоих регионах есть свои Голубые озёра. Хорватское Голубое озеро расположено недалеко от города Имотски, а Голубые озёра Кабардино-Балкарии – в 30 км от Нальчика. Водоёмы выделяются изумрудно-голубыми оттенками воды и восхитительной первозданной прибрежной природой. Однако прогулка вдоль озёр – далеко не единственная причина приехать в Кабардино-Балкарию.

Осенью можно отправиться в горы на лошадях или джипах, отведать балкарские хычины, посетить Малкинское ущелье. А зимой – исследовать Чегемские водопады, искупаться в горячих источниках и покататься на горнолыжном курорте Чегета.

Калининградская область

Многие сходятся во мнении, что Калининградская область похожа одновременно на Польшу, Литву и Германию. Сойдя с трапа в Храброво, можно сразу погрузиться в атмосферу старой Пруссии, если начать маршрут с органного концерта в Кафедральном соборе, затем заглянуть в Рыбную деревню и музей янтаря, а вечером устроить променад по старому немецкому району Амалиенау. Живописные особняки и вьющиеся улочки, небольшие парки, мощёные дорожки и причудливые скульптуры моментально переносят в Германию.

А закончив со столицей области, можно доехать и до приморских Светлогорска и Зеленоградска – самых живописных пригородов Калининграда с тысячелетней историей.

Голубая бездна, Краснодарский край

Лагуна Голубая бездна неподалеку от Геленджика напоминает Ликийскую тропу в Турции. Места схожи не только сказочными названиями, но и захватывающими дух панорамами. Голубая бездна представляет собой дикий пляж с крупной белой галькой и бирюзово-прозрачной водой, расположенный под отвесной скалой. Путь к нему лежит через рощу легендарной пицундской сосны.