В Сочи составили карту зимних пляжей

"В этом сезоне оборудовано 36 пляжных территорий для активного отдыха и климатолечения. Они в свободном доступе на набережных во всех внутригородских районах. Благоустроены для отдыха и пляжные территории санаториев. Составили карту зимних пляжей Сочи, в благоприятную погоду приглашаем наших жителей и гостей курорта к морю", - написал Копайгородский.