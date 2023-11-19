Где этой зимой можно покататься на лыжах и сколько это будет стоить

Синоптики обещают — на выходных в Москву придет декабрьская погода и наступит горячая пора для активного отдыха с лыжами и сноубордами. А во многих регионах России сезон уже стартовал. Генеральный директор сообщества туроператоров «Большая Страна» Юлия Репникова рассказала «Вечерней Москве», где можно покататься на лыжах и сколько это будет стоить.

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У нас множество горнолыжных курортов. Например, снежный Шерегеш в Кемеровской области, кавказские горнолыжки на Эльбрусе, Чегете, в Архызе и Домбае, Хибины в Мурманской области и так далее. Стоимость отдыха зависит, во-первых, от цены ски-пасса (карточки для обеспечения доступа к подъемникам на трассы для катания. — «ВМ»). Во-вторых, от проживания — можно остановиться в отеле, а можно — в хостеле. Кроме того, цена зависит от того, будете вы кататься самостоятельно или с тренером. Тренер может сопровождать не только новичков, но и любителей, желающих улучшить навыки. Есть даже особый формат туров — сноукэмпы: группу сопровождает тренер, туристы катаются в формате тренировок, это записывается на видео, а вечером группа с тренером делает видеоразбор упражнений.

Видео дня

Также на цену влияет то, нужно ли брать снаряжение в аренду или турист приезжает со своим оборудованием. Конечно, имеет значение и стоимость проезда до курорта. Сэкономить можно, если отправляться на горнолыжный отдых не в праздничные даты. В Новый год, на 23 Февраля и 8 Марта — самый пик цен на проживание и билеты.

Чегет по соседству

Гора Чегет находится по соседству с Эльбрусом, но катание на ней радикально отличается.Здесь нет подготовленных трасс и искусственного оснежения, а перепад высот и градус уклона — не для начинающих. Подъемники только кресельные. Перепад высот — более 1100 метров. Стоимость перелета до Минвод — от 10 000 рублей без багажа. Стоимость проживания — от 2500 рублей в сутки.

Для любителей севера

Хибины — красивое место для любителей северного катания, не боящихся суровых ветров и низких облаков, регулярно опускающихся на город Кировск. Перепад высот составляет около 650 метров, действуют гондольные, бугельные и кресельные подъемники. Перелет в аэропорт Кировска — от 13 000 рублей. Стоимость проживания — от 1500 рублей в сутки.

Самый высокий

Приэльбрусье — курорт на склонах самой высокой горы Европы. Действуют подъемники гондольного, маятникового и кресельного типа. Максимальная высота, куда они смогут вас доставить, — 3800 метров. Стоимость перелета — от 15 тысяч рублей. Стоимость проживания — от 2000 рублей в сутки.

Снежный Урал

Аджигардак — один из самых снежных горнолыжных курортов Урала. Однако будьте готовы к тому, что подъемники там только бугельные. Добраться можно через Уфу или Челябинск. Стоимость перелета в Уфу — от 9000 рублей, до Челябинска — от 12 000 рублей.

Бесконечные трассы

На Красной Поляне сосредоточены четыре горнолыжных комплекса с разными перепадами высот и протяженностью трасс. Поскольку сезон в сочинских горах достаточно длинный, приехав туда, например, весной, можно кататься днем и приятно прогуливаться у моря вечером. Перелет в аэропорт Сочи — от 11 000 рублей без багажа. Стоимость проживания — от 3000 рублей в сутки.

Кант

Горнолыжный комплекс на юге столицы. Имеет несколько склонов разной крутизны, сноупарк и детский учебный склон. Подъемники только бугельные. Перепад высот — около 50 метров, протяженность трасс — до 400 метров. Вход с Электролитного проезда, добраться можно от станции метро «Нагорная»

Парк Яхрома

Яхрома — комплекс в Подмосковье. Около десятка трасс, включая учебные, с максимальным перепадом высот 65 метров. Подъемники бугельные. Расположен по адресу: Дмитровский городской округ, деревня Животино.

Сорочаны

Один из крупнейших горнолыжных комплексов Подмосковья: 10 трасс протяженностью до километра, перепад высот — до 90 метров. Адрес: Дмитровский городской округ, деревня Курово, дом 68

Лата Трэк

Городской комплекс, расположенный на Крылатской улице. Действуют бугельные подъемники, есть несколько трасс протяженностью до 400 метров и перепадом высот около 50 метров. Покататься можно в том числе на тюбингах. Добраться — пешком или на автобусе от станции «Крылатское».

Горнолыжный клуб Леонида Тягачева

Самый первый горнолыжный комплекс Подмосковья. Девять трасс, протяженность самой длинной — 600 метров, максимальный перепад высот — 96 метров. Комплекс находится по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Шуколово.

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