Из Краснодара в Сочи запустят туристический поезд «Лыжная стрела»
В период новогодних каникул между Краснодаром и Сочи будет запущен туристический поезд «Лыжная стрела». Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».
Сообщается, что поезд начнёт курсировать из Краснодара до курорта «Роза Хутор» с 29 ноября ежедневно (за исключением 31 декабря) и до 9 января.
В этот же период аналогичный поезд будет запущен из Москвы в Хибины. В пресс-службе добавили, что уже действуют удобные мультимодальные маршруты к популярным курортам Кузбасса и Северного Кавказа, расширяющие возможности путешественников для зимнего отдыха.