Из Краснодара в Сочи запустят туристический поезд «Лыжная стрела»

В период новогодних каникул между Краснодаром и Сочи будет запущен туристический поезд «Лыжная стрела». Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог».

Сообщается, что поезд начнёт курсировать из Краснодара до курорта «Роза Хутор» с 29 ноября ежедневно (за исключением 31 декабря) и до 9 января.