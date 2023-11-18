Горнолыжный сезон на Эльбрусе стартует 20 ноября

Открытие горнолыжного сезона на Эльбрусе состоится 20 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

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К новому сезону на станциях канатной дороги уже подготовлены смотровые площадки с фотозонами.

"При благоприятных погодных условиях уже на предстоящей неделе, 21 ноября, откроется для катания третья очередь канатной дороги «Мир - Гарабаши» на высоте 3455-3847 метров над уровнем моря", — отмечает Коков.

Скоро на курорте будет запущена в эксплуатацию автомобильная парковка на 800 мест, откуда будут стартовать шаттлы до Поляны Азау. Также откроются трассы с бугельным подъемником для детей и начинающих.

Все 17 километров трасс будут открываться постепенно по мере улучшения погодных условий.

В следующем году готовится запуск двух новых канатных дорог и продление трасс для катания на еще 6 км.