Туристка рассказала о необычном способе мошенничества в России

О необычном способе мошенничества от регионального мини-отеля рассказала туристка. Девушка спланировала поездку и заблаговременно забронировала номер в гостинице в центре города. Место зарезервировали, не потребовав никаких дополнительных подтверждений.

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И вдруг спустя 2 недели практически в полночь ей на WhatsApp пришло очень неожиданное и странное сообщение с официального аккаунта отеля: «В связи с большим количеством броней вынуждены были выслать это письмо вам. Для подтверждения бронирования необходимо оплатить 50% от стоимости номера на карту».

В предложении смутило многое: и время отправки, и способ оплаты переводом на карту, и то, что при первом обращении ни о каких предоплатах разговоров вообще не было. За отправку денег здесь и сейчас обещали скидку 10%.

На опрометчивые шаги туристка не пошла, а решила позвонить в отель и узнать о своей брони. Выслушав историю, администратор заверила, что это сообщение от мошенников, и долго расспрашивала, не отправила ли клиентка деньги. Якобы сама гостиница так оплату не принимает.

Обмана избежать удалось, но у туристки закрались серьезные сомнения: а кто, кроме этого отеля, мог располагать ее контактами и данными о брони? У девушки есть большое желание обратиться в полицию, чтобы как минимум поубавить желание реализовывать подобные схемы.