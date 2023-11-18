Составлен список самобытных регионов России

Российский сервис для путешествий «Туту.ру» составил список самобытных регионов России, его возглавили Алтай, Хакасия и Якутия.

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На территории Алтая живут разные народности со своими особенностями, но все они любят родной край. Традиционно на Алтае занимаются скотоводством, ковкой, резьбой по дереву, травами, почитают духов и обращаются за помощью к шаманам, пишет RT со ссылкой на исследование. Алтай, кстати, еще является популярным местом для экстремального туризма.

Хакасия не такая исследованная туристами, как Алтай, но там есть на что посмотреть: это степи, озера, горы и народ, заботящийся о природе и почитающий березу, как священное дерево, соединивший в себе особенности кочевников и охотников, так же обращающийся за помощью к шаманам.

Якутия – еще один регион из списка, известный своими мехами и серебром. Здесь туристы могут оценить особую кухню: климатические условия обязывают местных жителей есть больше мяса и рыбы. Еще одной особенностью якутов являются их традиции, например, наделение предметов покровителями.