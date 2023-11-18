В Кисловодске появятся "Гроты желаний"

"Мы впервые за 40 лет начали благоустраивать любимый всеми кисловодчанами Комсомольский парк. И это будет не просто парк с аттракционами в новом исполнении. Мы приготовили много чего интересного и даже удивительного. И ярким примером тому будут наши "гроты желаний" - искусственные пространства на терренкурах, которые позволят провести время между прогулками, послушать приятную музыку и посидеть на лавочке, воспользовавшись сетью Wi-Fi", - добавил собеседник агентства.