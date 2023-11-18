Сочи стал самым популярным внутренним направлением у москвичей на Новый год
Город Сочи стал самым популярным внутренним направлением для новогоднего отдыха у москвичей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили представители туристического рынка.
«В настоящий момент самым популярным новогодним направлением является Сочи, на который приходится более 50% всех уже забронированных новогодних туров по России. Одинаково хорошо продается и горный, и прибрежный кластер. На втором месте – экскурсионные поездки по России, здесь выбор москвичей достаточной разнообразный: от зимнего Сахалина до винных туров по Долине Дона и Краснодарскому краю. На третьем месте – путешествия в Крым. Далее в лидерах спроса новогодних туров у московских клиентов «Интуриста» туры в Анапу, Геленджик, Петербург и Подмосковье», – рассказали в пресс-службе компании «Интурист».
Туроператор Fun&Sun также подтвердил высокий спрос на новогодние туры в Сочи у москвичей.
«По России на Новый год москвичи едут в Сочи (53%) – отдых на курортах Красной Поляны и на побережье Черного моря, хороший спрос на Шерегеш – 11%, где с ноября уже стартует горнолыжный сезон, в Анапу (7%), Великий Устюг (6%) и другие направления: Москва и Подмосковье, Казань, Карелия», – уточнили в пресс-службе.