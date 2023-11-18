В АТОР рассказали, как изменились цены на новогодние туры

Цены на новогодние туры поднимутся на 10-15 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом «Парламентской газете» сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин .

«Отели уже в прошлом январе проинформировали о ценах на весь год и на новогодние праздники. Среднее удорожание за туры по регионам будет в районе 10-15 процентов, в пределах среднеотраслевой инфляции», — сказал Ромашкин.

Россияне предпочитают на Новый год отправляться в близкие и короткие поездки, отметил эксперт, именно такие туры — самые востребованные. У москвичей, например, лидируют туры в Подмосковье и Санкт-Петербург. В целом спрос на новогодние поездки процентов на 6—7 выше, чем год назад.