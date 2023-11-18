Спрос на российский курорт Шерегеш резко повысился среди туристов

Популярность горнолыжного курорта Шерегеш среди туристов выросла на четверть, передает РИА Новости результаты исследований «Авиасейлс» и «Шерегеш Сектор Е». Аналитики отметили, что поиски и бронирования авиабилетов в аэропорты Новокузнецка, Кемерово и Барнаула с 9 по 15 ноября увеличились на 13–34% по сравнению с неделей ранее.

© Unsplash

Планируемая загрузка составит 80–85 процентов. На сегодняшний день по бронированию мы ожидаем почти стопроцентную загрузку на новогодние праздники, — отметила министр туризма Кузбасса Елена Латышенко в рамках всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Бронирования авиабилетов в регион растут каждый год — в среднем на 26%, уточнили в «Авиасейлс». Сильнее всего вырос спрос на полеты в Новокузнецк — пользователи искали билеты туда на 34% чаще, а бронирования выросли на 24%.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин ранее рассказал, как сэкономить на новогодней поездке. В частности, он порекомендовал россиянам выбирать места, расположенные неподалеку от города проживания. Кроме того, важное значение имеет время бронирования.