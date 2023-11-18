Стоит ли горнолыжникам ехать на Шерегеш, когда есть Красная Поляна

Шерегеш открывает горнолыжный сезон. Местные власти говорят об активном росте интереса туристов к курорту. По их данным, летом Шерегеш посетили более 261 тысячи человек, что превышает прошлогодние показатели на 26%. По словам экспертов, зимой туда могут приехать гораздо больше людей. Справится ли инфраструктура?

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Для тех, кто катается, важнее всего в зимнем активном отдыхе, конечно же, горы. И в Сочи горы настоящие — 2,3 тысячи метров. Шерегеш в этом плане проигрывает — там горы максимум 1,3 тысячи метров.

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Это скорее даже холмы, считает сноубордист, победитель и призер этапов Кубка мира, семикратный чемпион России Алексей Соболев. Но это холмы, на которые стоит приехать, продолжает Соболев, который сейчас там и находится:

— У Шерегеша есть неоспоримый плюс: здесь вечеринки апре-ски намного лучше, душевнее. Сибирь в этом плане побеждает Красную Поляну. И еще один момент: трассы, которые есть в Шерегеше, большинство катальщиков будут полностью удовлетворять. Трассы в Шерегеше в каких-то моментах выигрывают трассы в Красной Поляне. Здесь меньше очереди, здесь раньше открывается сезон. Сейчас на Красной Поляне вообще трава растет, а здесь уже мы катаемся во фрирайде.

— Как Шерегеш по уровню сервиса?

— Есть, например, у нас Эльбрус. Архыз, Домбай — там развитие в плане сервиса только начинается. Я бывал на всех этих курортах. В Шерегеше с сервисом довольно неплохо. Есть, конечно, вопросы: служба такси оставит неизгладимое впечатление от Шерегеша, не в лучшем смысле, но вы привыкаете к этому.Супермаркеты есть, рестораны есть, спа есть. Все в этом плане хорошо.

Власти Кузбасса подчеркивают, что сейчас горнолыжный курорт завершает строительство новой канатной дороги на горе Асыр. Там появится быстрая четырехместная кресельная канатная дорога с пропускной способностью 1,8 тысячи человек в час. Подъемник откроет новые склоны для катания и безопасного фрирайда. В будущем планируется связать трассы между Асыром и Утуей. А канатная дорога откроет дополнительные возможности катания от дверей отеля.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России, гендиректора турфирмы «Дельфин» Сергея Ромашкина, оценить Шерегеш в этом году смогут около 1,2 млн человек, что примерно на 15% больше, чем годом ранее. Если ехать правильно, места хватит всем, уверен эксперт:

Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин»: «Горнолыжные курорты устроены примерно одинаково в плане загрузки. В выходные дни загрузка почти 100%, на Новый год и Рождество загрузка — 110%. Что касается катания за пределами этих популярных дат, там места всегда есть, в этом смысле инфраструктура справится. На Новый год она не справится нигде — мы видим стопроцентную загрузку на Красной Поляне, и на Шерегеше будет 100%. Лучшее, что могут сделать туристы, которые не хотят толкаться в очередях или сталкиваться с большим количеством туристов на трассах, — выбрать другие даты поездки, не пиковые. На Новый год очереди гарантированы практически на всех курортах, мест в отелях всем не хватит. Когда все отели заняты, ресторанов тоже не хватает. Надо записываться заранее. Если вы внезапно зайдете в какой-то ресторан в Шерегеше, скорее всего, вас не посадят. Но, если вы будете кататься 15 января, хватит и отелей, и ресторанов».