Сколько стоит снять дом на Новый год в Благовещенске

Совсем скоро Благовещенск погрузится в волшебную атмосферу: город украсят различной иллюминацией, а на центральной площади появится новогодняя ёлка.

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Близится главный зимний праздник. И если с подарками и фуршетом ещё можно подождать, то вот о месте проведения праздника стоит позаботиться заранее.

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Журналист «Комсомолки» попытался разузнать, можно ли ещё арендовать дом или коттедж для празднования Нового года и сколько это будет стоить.

Бронируют с лета

В первую очередь наш корреспондент обзвонил небольшие, даже, можно сказать, частные базы отдыха. Такие, где на территории около пяти домов. В последнее время их стало намного больше, скорее всего, это связано с программой «Дальневосточный гектар»: у амурчан появилось больше возможностей и идей для подобного бизнеса.

Как правило, такие места расположены где-то в лесу, сосновом бору. Они славятся своими банями и другими оздоровительными комплексами. При этом там обычно весьма низкий сервис. Но, несмотря на это, оказалось, большинство частных баз уже занято.

Наш корреспондент связался с тремя. Такие места не привлекают большое количество туристов, однако за счёт постоянных посетителей территория никогда не пустует.

Уже всё занято, и тут нечему удивляться - наши домики бронируют с лета. В таких местах собираются те, кто дружит семьями, или большие компании друзей. В прошлом году у нас в сентябре на зимние выходные забронировало все домики предприятие, - рассказал администратор базы.

Всё занято

Дальше журналист «Комсомолки» решил обзвонить туристические базы побольше. В таких можно разгуляться: кому подороже - предложат домики, кому подешевле - номера в корпусах.

Часто людям предоставляют не только временное жилище, но и новогоднее мероприятие, которое устраивает сама база, нанимая ведущих и артистов.

У нас осталось два номера в одном из корпусов. Они были забронированы, но вот люди позвонили и отказались. Это ненадолго, скоро их арендуют. А так у нас уже всё забронировано, причём давно. Домики так вообще сразу «улетают», - поделилась работница базы.

На других базах корреспондент «КП» тоже столкнулся с отказом, однако почти везде предлагают рассмотреть вариант с датами на другие январские дни.

Всё дело в том, что большинство амурчан бронируют места с 31 декабря по 1 января. Поэтому арендовать дом или коттедж на Рождество или старый Новый год намного проще. А вот по ценам, что удивительно, выходит практически так же, нигде не указано, что цена разнится. Да и администраторы зачастую отвечают, что один прайс действует на все зимние праздники.

50 тысяч в сутки

Не стоит заранее отчаиваться! Подобрать базу за городом, где можно отметить Новый год, ещё можно. Так, в одном из мест до сих пор свободны три домика. Они кирпичные, отапливаются от печи.

Цена одного - 15 тысяч рублей. Можно также арендовать открытую беседку - 500 рублей/час. Никакой развлекательной программы, конечно, не будет - отдыхаете сами по себе. Но зато есть сауна на дровах, тир, дартс, снежные горки.

Любителям глэмпинга - отдыха, где сочетается комфорт гостиничного номера и природа, тоже есть чему порадоваться. На одной из таких баз всё ещё свободны коттеджи!

Удивительно, но аренда с 31 декабря по 2 января там выйдет дешевле, чем если брать только на одни сутки в новогоднюю ночь. В последнем случае придётся заплатить 50 тысяч рублей, тогда как на два праздничных дня стоимость составит 40 тысяч. На остальные январские дни - 25 тысяч рублей.

На другой турбазе, недалеко от Благовещенска, ещё строже. Там принимают бронь только на даты с 31 декабря по 2 января. Обойдётся такое удовольствие в 40 тысяч рублей. Из развлечений на территории есть баня.

Коттеджей нет

Одним из старых добрых способов найти место на Новый год является поиск коттеджа или дачи с помощью популярного сайта объявлений. Журналист «Комсомолки» не прошёл мимо этого варианта и связался с собственниками помещений.

Ещё в октябре было опубликовано 24 объявления на посуточную аренду домов. Сейчас их только 20. И казалось бы - немало! Шансы найти коттедж на новогоднюю ночь должны быть. Но, увы.

Если настроить на сайте поиск домов на определённые даты, оказывается, что они уже забронированы. Почему тогда не снимают объявления - непонятно. Заняты коттеджи и дачи как за семь тысяч рублей в сутки, так и за 20 тысяч.

Мы связались с продавцом одного из выставленных коттеджей. Он отметил, что один из его домов арендовали только на 31 декабря, мол, утром первого числа люди уже уедут, а значит, другие могут заехать. Но в каком состоянии будет дом, где только что отмечали новогоднюю ночь, страшно представить...

КОНКРЕТНО

В данной ситуации подходит выражение «готовь сани летом». Казалось бы, ещё полтора месяца до Нового года, да и баз вблизи Благовещенска очень много. И всё же свободных мест от этого больше не становится.