Турпоток в Чечню вырос более чем на 40%

Туристический поток в Чеченскую Республику за девять месяцев 2023 года вырос на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, который в пятницу посетил республику и провел встречу с главой региона Рамзаном Кадыровым.

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"За девять месяцев текущего года турпоток составил более 200 тысяч человек. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся слова Чернышенко на сайте правительства РФ.

Вице-премьер напомнил, что на 2023-2024 годы в рамках нацпроекта по поручению президента России правительством выделены дополнительные средства на создание модульных отелей. На эти цели республике направлено более 300 млн рублей.

"Это позволит расширить фонд более чем на 200 номеров и нарастить турпоток", - добавил Чернышенко.