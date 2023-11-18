В Дагестане прогнозируют около 160 тыс. туристов зимой

"Несмотря на отсутствие в республике крупных горнолыжных комплексов и иных точек притяжения в сегменте зимних видов туризма, поездки в регион в зимний период становятся все более востребованными. Согласно прогнозам, полученным на основании обратной связи от туроператоров, гостиниц, организации транспортной инфраструктуры, в период с декабря 2023 года по февраль 2024 года ожидаем, что республику посетит около 160 тыс. туристов", - сказал Мерданов.