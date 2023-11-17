Нацпроект по туризму продлят после 2024 года

Национальный проект по туризму продлят после 2024 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на заседании с представителями турбизнеса.

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По его словам, развитие туризма в России является приоритетом для властей страны, которое также поддерживает правительство РФ и глава государства.

"Уже понятно, что большой пласт программ будет продолжен, потому что мы объявляем новые конкурсы и новые отборы", – цитирует министра ТАСС.

Глава ведомства подчеркнул, что до конца параметры финансирования нацпроекта пока не определены, так как необходимо комплексное системное решение по всем проектам.

"Поставили задачу еще добиться максимальной синергии с другими программами. Стали смотреть малый бизнес и договорились. Там еще докручиваем вместе с корпорацией МСП", – заключил он.