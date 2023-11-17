Некоторые популярные отели Сочи еще не выставили цены на лето

Турагенты сообщают, что раннему бронированию отелей и туров по России мешает то, что около половины объектов размещения пока не опубликовали цены на лето-2024.

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«Запросы от туристов есть, но заказываем редко, так как ждем увеличения числа предложений от отельеров, – сообщил один из участников телеграм-канала для специалистов турбизнеса “Крыша Турдома В2В”. – Видим, что еще не все гостиницы появились в системах туроператоров, в частности, пока маловато вариантов среднего ценового сегмента».

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В АЛЕАН редакции TourDom.ru подтвердили эту информацию. «По основному пляжному направлению, Краснодарскому краю, большая часть объектов уже выставила прайсы, – пояснили в туроператоре. – Среди тех, кто еще не определился, как правило, небольшие гостевые дома, мини-отели на 50–60 мест, которые не работают в межсезонье. Их владельцы сейчас в отпусках, ожидаем от них информацию в январе. По ряду гостиниц она появится раньше».

«Отсутствие тарифов, скорее, характеризует внутренние бизнес-процессы. Если владельцы не подвели финансовые итоги уходящего года, они не готовы обнародовать прайсы на следующий сезон», – добавляет гендиректор «Дельфин» Сергей Ромашкин. По данным туроператора, ценовые предложения опубликовало около 40–45% отелей Сочи, по Крыму показатель традиционно меньше, около 15–20%.

Тем не менее, по сведениям туркомпаний, бронирования на весну и лето идут активно. «В первые 2 недели ноября по Краснодарскому краю и Абхазии заказано в 2 раза больше туров на лето, чем в аналогичные даты прошлого года. По Крыму наблюдается прирост на 13%», – сообщили в АЛЕАН.

«По нашим отелям продажи идут в 3 раза выше, чем в прошлом году, – утверждает руководитель сети Atelika Hotel Group Алексей Высоканов. – Но не надо забывать что осенью 2022-го проходила мобилизация, и тогда бронирования резко сократились».

В первую очередь туристы интересуются крупными пляжными отелями или санаториями с развитой инфраструктурой, работающими по системе «все включено».

В частности, уже можно забронировать номера на лето в таких популярных санаториях Сочи, как «Заполярье» 4* (162 тыс. руб. на неделю в июне на двоих), «Южное взморье» 4* (110 тыс. руб.), «Знание» 3* (75 тыс.). Здесь и далее приводим стоимость проживания в двухместном номере с заездом 15 июня с полным пансионом.

Отдых в Геленджике в «Алеан Фэмили Биарриц» 4* обойдется в 157 тыс. руб., в санатории «Красная талка» 4* – в 92 тыс.