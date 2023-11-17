Нижегородская область становится центром внутреннего туризма

История массового внутреннего туризма в России началась с бума предпринимательства, возникшего после отмены крепостного права на волне реформ и индустриализации, давшей, ко всему прочему, сеть железных дорог и пароходных компаний. Современная логистика вывела на совершенно другой уровень культурные и деловые связи. Вдоль транспортных артерий выросла инфраструктура гостеприимства — отели, рестораны, торговые точки и увеселительные заведения. Нижний Новгород с его уникальным географическим положением, обусловленным слиянием двух великих рек и близостью к Москве, известной на весь мир ярмаркой, стал притягательной точкой на карте как для путешествующих россиян, так и для гостей из-за рубежа.

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Ощутимый импульс

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Облик гостеприимного и хлебосольного Нижнего того времени нашёл отражение в путевых заметках Александра Дюма-старшего, Льюиса Кэрролла и других столпов мировой культуры, ну и, конечно же, послужил источником вдохновения для многих русских классиков, включая Илью Репина, Михаила Салтыкова-Щедрина и Антона Чехова. Внутренний туризм получил широкое развитие и в советскую эпоху, когда по доступным профсоюзным путёвкам люди со всех уголков огромной страны знакомились с её природным и историческим богатством, что вывело теплоходный круизный флот в ранг приоритетного вида пассажирского транспорта.

Древний Нижний Новгород остаётся ярчайшей жемчужиной Волги и Оки и поныне, предоставляя для больших и маленьких открытий бескрайнюю территорию своего региона в диапазоне от южной тайги и хвойно-широколиственных лесов до лесостепи, где особым вниманием традиционно пользуются такие памятники природы, как озера Светлояр, Вадское и Пустынские, Керженский заповедник, Ичалковский бор, Борнуковская пещера, Килемарский журавлиный заказник и другие.

Последние годы региональным правительством делаются заметные шаги в сторону превращения области в один из крупнейших федеральных центров внутреннего туризма, для чего у территории имеются все основания и ресурсы. Сильным импульсом в заданном направлении стало 800-летие Нижнего Новгорода, в процессе подготовки к которому произошла серьёзная перезагрузка ключевых общественных пространств и параллельно возникли новые. Но на достигнутом останавливаться нельзя, поэтому на прошедшем недавно V совместном совещании депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания области и городской Думы ключевой темой стали перспективы развития внутреннего туризма.

«Наша территория — крупнейший промышленный регион, для посещения которого имеются все возможности максимальной транспортной доступности, на чём хотелось бы остановиться в первую очередь, — сказал министр туризма и промыслов области Сергей Яковлев. — Проинспектировал участок новой федеральной трассы М 12 и могу сказать, что эта современная магистраль сокращает путь до Нижнего Новгорода на два с половиной часа. Новая трасса — ощутимый импульс для туристической индустрии, её объём уже сейчас составляет более 14 миллиардов рублей. В отрасли задействовано свыше 23 тысяч человек».

По итогам прошлого года туристический поток в регион вырос на 17 процентов, область посетили более 3,9 миллиона гостей, и в профильном министерстве рассчитывают, что по результатам 2023-го их число достигнет 4,5 миллиона. В минувший сезон регион занял 6 е место в Национальном туристическом рейтинге, повысив свой статус на три позиции.

Соединяя регионы

Что касается состояния некогда традиционного для региона речного транспорта, а вместе с тем и круизного туризма, то из-за снижения глубины судового хода, усугубляющегося десятилетиями (особенно на участке Нижний Новгород — Городец), курсирование крупных кораблей, в том числе речных теплоходов, сильно затруднено. На Оке ситуация ещё печальнее — по её нижегородской акватории могут ходить только мелкосидящие суда. По причине проблем, связанных с судоходством, область ежегодно теряет до 30 процентов туристического потока.

«В ГД РФ вопрос Волги и речного транспорта сейчас стоит на повестке дня, летом в Чкаловске проводилось выездное совещание Совета Госдумы, где были затронуты проблемы судоходства, — комментирует ситуацию председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. — Ждём, что в ближайшее время будет принята государственная программа по развитию водного транспорта, в том числе и в акватории нашего региона».

В условиях обмеления речных русел одним из выходов в 2019 году послужил спуск на воду мелкосидящих судов на подводных крыльях из серии «Валдай 45Р», разработанной ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева. Этот скоростной пассажирский флот стал первым в стране, начав работу на маршрутах от Нижнего Новгорода до Городца и Макарьева. Сейчас «Валдаи» соединили четыре региона — Нижегородскую и Ивановскую области, а также республики Чувашия и Марий Эл. В конце нынешнего октября свой первый рейс совершило и другое детище легендарного конструкторского бюро — более вместительное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», пройдя водный путь по маршруту Нижний Новгород — Козьмодемьянск — Чебоксары — Казань.

Ну а для речных прогулок по акватории города этим летом был принят в эксплуатацию экологичный электрокатамаран на 200 посадочных мест, позволяющий кататься по реке в комфортных условиях без шума и вибрации. Однако малые суда всё-таки не способны выполнять задачи по обеспечению работы круизных маршрутов с большим количеством пассажиров. Необходимы мероприятия по восстановлению судоходности Волги, которая особенно мелеет к концу навигации.

«Недавно в рамках модернизации двух имеющихся шлюзов и строительства третьего начались дноуглубительные работы в районе Городецкого гидроузла с перспективой проложить надёжный фарватер до Нижнего Новгорода, — добавляет Сергей Яковлев. — Мероприятия должны увеличить в шесть раз пропускную способность речной транспортной артерии. Этот участок Волги очень важен для развития внутреннего туризма, ведь Городец — древнейший город региона — является вторым по посещаемости после Нижнего Новгорода. Ежегодно сюда приезжают более 500 тысяч туристов. Предстоит сформировать площадку под событийный туризм и модернизировать причалы, и уже к началу следующего сезона здесь будет установлен новый дебаркадер для принятия малого прогулочного флота».

Кстати, в 2019 м на федеральном уровне была одобрена заявка нашей области на создание причальной инфраструктуры и кластера круизного туризма «Ока и Волга», а значит, предстоит много работы и на других участках акватории.

Возможность отдохнуть от суеты

В 2018 году при поддержке высшего государственного руководства и духовенства в Нижегородской области был создан паломническо-туристический кластер Арзамас — Дивеево — Саров. Проект охватил практически все отрасли экономики — дорожное, транспортное и коммунальное хозяйства, службы благоустройства, структуры, отвечающие за культуру, образование, экологию, здравоохранение и предприятия, поддерживающие туристическую инфраструктуру. После появления трассы М 12 уже сейчас видно, насколько увеличился транспортный поток в сторону Арзамаса.

В историческом центре Выксы — на территории бывшего чугунолитейного завода реализуется большой социокультурный проект по созданию индустриально-туристического пространства «Шухов парк», открытие которого запланировано на первый квартал следующего года.

«Кстати, для дальнейшего развития внутреннего туризма региону потребуется строительство коллективных мест размещения, загрузка которых уже близка к максимуму. При среднем приросте туристического потока на 15 процентов за сезон через два-три года нам придётся отказывать в предоставлении номера каждому второму гостю, — продолжает Сергей Яковлев. — Сейчас в стадии проработки находятся 10 проектов, предполагающих создание гостиничного фонда с более чем 2000 номеров. Чтобы инвесторы, пришедшие к нам с этими идеями, чувствовали себя комфортно, органы региональной власти совершенствуют механизм их поддержки. Это касается и сельской местности, где в живописных уголках требуется компактная гостиничная инфраструктура. Решать вопрос будем путём повышения инвестиционной привлекательности, для чего запустили грантовый конкурс по поддержке инициатив в сфере эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма».