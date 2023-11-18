Валаамский монастырь рассказал о рекордном числе паломников

В 2023 году Валаам посетили более 175 тыс. человек. Это на 30 тыс. туристов больше, чем годом ранее.

Валаамский монастырь рассказал о рекордном числе паломников
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«Таких показателей не было никогда! Среди туристов круизного флота высок процент людей, которые уже бывали на островах», – цитирует слова сотрудников Валаамского монастыря «Интерфакс».

Рекордная навигация проходила с 7 мая по 15 октября. Увеличению спроса способствовало открытие в 2023 году причала в Сортавале. Оттуда отправлялись метеоры и частные катера. Из-за роста турпотока увеличилось и количество экскурсоводов. В 2023 их было 203, а годом ранее 174.