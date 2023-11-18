Валаамский монастырь рассказал о рекордном числе паломников

В 2023 году Валаам посетили более 175 тыс. человек. Это на 30 тыс. туристов больше, чем годом ранее.

«Таких показателей не было никогда! Среди туристов круизного флота высок процент людей, которые уже бывали на островах», – цитирует слова сотрудников Валаамского монастыря «Интерфакс».

Рекордная навигация проходила с 7 мая по 15 октября. Увеличению спроса способствовало открытие в 2023 году причала в Сортавале. Оттуда отправлялись метеоры и частные катера. Из-за роста турпотока увеличилось и количество экскурсоводов. В 2023 их было 203, а годом ранее 174.