Курорты Краснодарского края побили исторический рекорд по числу туристов
Курорты Краснодарского края в этом году уже приняли 17,5 миллиона туристов, всего в 2023 году ожидается 18,5 миллиона человек, что превысит исторический рекорд, заявил вице-губернатор Александр Руппель, передает РИА Новости.
По его словам, прошлый рекорд регион установил в прошлом году, когда край встретил 17,4 миллиона гостей. Прим это летом самым негостеприимным для туристов регионом России стал Краснодарский край, следует из данных опроса SuperJob.
Отмечается, что в опросе учитывалось отношение местных жителей к туристам. Так, только 26% респондентов региона заявили, что их ничего не раздражает в отдыхающих. А самым гостеприимным регионом стала Камчатка: 74% местных жителей признались, что всегда рады гостям. Самым популярным городом в России минувшим летом стал Санкт-Петербург, его выбрали 10% туристов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».