Туристам с категориями прав A и B хотят разрешить водить снегоходы
В Минэкономразвития предлагают разрешить туристам с категориями прав A и B водить снегоходы. Об этом 17 ноября сообщил глава ведомства Максим Решетников.
Соответствующий законопроект власти подготовили по просьбе регионов. По словам министра, которые приводит «Интерфакс», зимний сезон не ограничивается горными лыжами, многие базы отдыха и глэмпинги предлагают и прокат снегоходов.
Управлять снегоходами туристам с правами категорий A и B предлагается разрешить при условии, что они не будут выезжать на автомобильные дороги. «То есть пересекать трассы будет можно, а выезжать на них при управлении снегоходом нельзя», — пояснил Решетников, добавив, что инициатива уже оформлена и проходит межведомственное согласование.
Ранее в октябре подобное предложение выдвигал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. По его словам, с развитием данного вида туризма в России появляется и современная техника, но законодательно доступ к ней имеют лишь граждане с правами тракториста-машиниста. Имеет смысл разрешить управлять снегоходами и туристам с удостоверениями категорий от A до D, проработав вопрос безопасности, считает сенатор.