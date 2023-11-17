Туристам с категориями прав A и B хотят разрешить водить снегоходы

В Минэкономразвития предлагают разрешить туристам с категориями прав A и B водить снегоходы. Об этом 17 ноября сообщил глава ведомства Максим Решетников.

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Соответствующий законопроект власти подготовили по просьбе регионов. По словам министра, которые приводит «Интерфакс», зимний сезон не ограничивается горными лыжами, многие базы отдыха и глэмпинги предлагают и прокат снегоходов.

Управлять снегоходами туристам с правами категорий A и B предлагается разрешить при условии, что они не будут выезжать на автомобильные дороги. «То есть пересекать трассы будет можно, а выезжать на них при управлении снегоходом нельзя», — пояснил Решетников, добавив, что инициатива уже оформлена и проходит межведомственное согласование.