В Приморье ожидают притока гостей из-за границы

В период зимних каникул власти Приморского края прогнозируют увеличение потока туристов из различных азиатских стран, поделился руководитель местного агентства по туризму Арсений Крепский.

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Как он сообщил ТАСС, это, в частности, Китай, Узбекистан и Казахстан. Они – основные источники туристов, приезжающих в регион для зимних развлечений, особенно для занятий лыжным спортом.

Крепский подчеркнул, что зимние посетители Приморья интересуются разнообразными активностями, такими как посещение бань на берегу моря с последующим погружением в прорубь для освежения, а также участием в гастрономических мероприятиях, включая ежегодный фестиваль корюшки в Дальнегорске.