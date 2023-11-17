Турпоток в Вологодскую область вырос на 10%

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Туристский поток в Вологодскую область, где расположена популярная у путешественников вотчина Деда Мороза, увеличился с начала 2023 года на 10%, в предстоящий высокий сезон ожидается увеличение на 20%, область посетят в декабре-январе более 250 тыс. гостей. Отели в Великоустюгском районе забронированы, сообщил начальник Департамента экономического развития Вологодской области Евгений Климанов на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

"В этом году интерес к проекту и посещению Великого Устюга и региона вырос. Мы уже ощущаем, что в течение года объем турпотока в регион вырос на 10%, а в высокий сезон мы ожидаем плюс 20% по сравнению с прошлым годом, ожидаем около 250 тыс. человек <…>. Бронирование отелей [в Великоустюгском районе] - порядка 99-100%", - сказал Климанов.

По его словам, в основном гости приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Центральной России. Лидерами по посещаемости являются Великий Устюг и Великоустюгский район, город Вологда и Кирилловский район. Область активно готовится к проведению новогодних праздников, мероприятия уже начались. В субботу, 18 ноября, состоится празднование дня рождения Деда Мороза: утром - на международной выставке-форуме "Россия" в Москве, вечером - в вотчине волшебника в Великом Устюге. 19 ноября Дед Мороз отправится на своем сказочном поезде в большое новогоднее путешествие по стране, проедет более 32 тыс. километров, посетит свыше 80 городов. Предстоящий День Вологодской области на выставке "Россия" (22 декабря) также будет посвящен развитию туризма.