Почему электронная путевка не работает

В ходе первых двух дней эксплуатации системы «Электронная путевка» массовыми туроператорами, где происходила выгрузка больших массивов данных в реальном времени, возникли проблемы, по данным АТОР. Отмечается, что до 30% путевок от крупных туроператоров были возвращены системой из-за неуспешной обработки, пишет Центральная Служба Новостей.

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Система демонстрировала ошибки при обработке части туров, но определить точную причину этих ошибок в текущей конфигурации системы пока невозможно. Одной из причин может быть неготовность системы к большим нагрузкам, о чем предупреждали в АТОР. Также считается, что причиной отказов мог быть некорректный или неполный ввод данных со стороны турагентов.

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К системе подключены IT-системы туроператоров, которые автоматически выгружают в нее данные от розничных партнеров, в том числе через личные кабинеты на сайтах туроператоров. Таким образом, ответственность за содержание «электронной путевки» лежит на турагентах. Однако агентский рынок оказался неподготовленным к нововведениям к дате 15 ноября. Не хватило времени и детальных пояснений для работы в новой системе, несмотря на распространенные туроператорами обновленные формы договоров и инструкции.

Сложности усугубляются разными настройками работы с «Электронной путевкой» у разных туроператоров и отсутствием единых инструкций для агентов. Отсутствовали также подробные инструкции по каждому шагу работы в системе, так как никто еще не работал в режиме автоматической выгрузки больших массивов данных. В результате профессиональные сообщества в социальных сетях и мессенджерах переполнены вопросами турагентов о новых условиях работы и вводе данных, с множеством непониманий и проблем.

На рынке возникла ситуация, когда данные о 20–30% проданных и оплаченных туров не отображаются в системе, что привело к юридической ответственности для туроператоров с 15 ноября. Каждый возвращенный тур представлял серьезные риски для туроператоров. Тем не менее, с агентами, которые могли неправильно заполнить поля в формах, ничего предпринять невозможно, так как законодательство не устанавливает ответственности агента за внесение или невнесение данных. Если ошибки происходят в системе, а не по вине агентов, то к оператору системы санкции также не применяются.