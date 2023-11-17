Число посетителей курорта Манжерок увеличится на 20%

"К новому зимнему сезону курорт увеличил количество трасс для катания с 23 до 28, а протяженность трасс - с 22 до 30 км. По сравнению с прошлым годом стоимость ски-паса увеличилась на 19%. В настоящем сезоне прогнозируется увеличение числа посетителей на 20%", - сообщил он.