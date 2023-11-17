Загруженность авиарейсов на Новый год составила 25%

"На сегодня загруженность авиарейсов на новогодние праздники - 25%, железнодорожного транспорта - 36%, "Гранд Экспресс" чуть выше - 60%. То есть даже здесь есть резервы. То есть транспортный комплекс по всем отраслям по всем направлениям готов удовлетворить возрастающий спрос", - сказал он.