Россияне собрались в отпуск на Новый год

В этом году взять отпуск или отгул в конце декабря или начале января, чтобы продлить себе новогодние каникулы, решили 7% россиян. Чаще так делают работники в возрасте до 34 лет, причём мужчин среди них больше. Такие данные приводит РБК со ссылкой на сервис SuperJob.