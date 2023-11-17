Приморье ожидает рост туристов из азиатских стран на зимние праздники

"Этой зимой ожидается рост числа гостей, хотя, традиционно, высоким сезоном для Приморья является лето и начало сентября - период пляжного отдыха. Зимой гости посещают регион для катания на лыжах, могут посетить баню в море и сразу нырнуть в прорубь, чтобы охладиться, а также интересуются гастрономическими фестивалями, например ежегодным фестивалем корюшки в Дальнегорске. Этой зимой ожидается рост числа туристов - <…> Китай точно, а также Узбекистан, Казахстан и другие страны Средней Азии", - сказал Крепский.