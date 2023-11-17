Курорты Кубани с начала года посетило рекордное количество туристов
В Краснодарском крае с начала года отдохнули 17,5 миллиона человек, что является рекордом для региона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, который принял участие во всероссийском селекторном совещании по подготовке к зимнему туристическом сезону в регионах. Оно прошло под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
"В прошлом году наш край принял 17,4 миллиона туристов. Это был исторический рекорд, - поделился Александр Руппель. - Но по состоянию на 15 ноября мы улучшили этот показатель, приняв 17,5 миллиона гостей. По итогам года ожидаем не менее 18,5 миллиона".
Вице-губернатор добавил, что кубанские курорты усиленно готовятся к началу зимнего сезона. Старт горнолыжного отдыха в горном кластере Сочи запланирован в период с 15 по 22 декабря, все будет зависеть от погоды и образования снежного покрова. Бронирование отелей в горах пока составляет 60 процентов, глубина бронирования - два месяца. Туристический поток по итогам зимнего сезона приблизится к 2,5 миллиона отдыхающих (причем по традиции большинство зимних гостей - 1,4 миллиона человек - едут в Сочи) и будет примерно на уровне предыдущего сезона.
Всего отдыхающих готовы принять две тысячи гостиниц и отелей. Помимо катания по снежным склонам гостей ожидают насыщенная развлекательная программа и новые объекты. Так, в этом году открывает двери парк альпак, детский развлекательный центр, площадка с фермерскими продуктами, купольный ресторан и новая канатная дорога.
Также Руппель добавил, что в преддверии новогодних праздников горнолыжные курорты Сочи планируют принять около 80 тысяч туристов, цены сохранятся на уровне прошлого года, а протяженность горнолыжных трасс в этом году увеличена до 170 километров. Прогнозируемая загрузка горного кластера в январские каникулы достигнет в среднем 90 процентов, а отелей в сегменте четырех и пяти звезд - 100 процентов, уровень загрузки черноморских курортов по краю составит около 70 процентов.