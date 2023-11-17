Курорты Кубани с начала года посетило рекордное количество туристов

В Краснодарском крае с начала года отдохнули 17,5 миллиона человек, что является рекордом для региона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Кубани Александра Руппеля, который принял участие во всероссийском селекторном совещании по подготовке к зимнему туристическом сезону в регионах. Оно прошло под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

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"В прошлом году наш край принял 17,4 миллиона туристов. Это был исторический рекорд, - поделился Александр Руппель. - Но по состоянию на 15 ноября мы улучшили этот показатель, приняв 17,5 миллиона гостей. По итогам года ожидаем не менее 18,5 миллиона".

Вице-губернатор добавил, что кубанские курорты усиленно готовятся к началу зимнего сезона. Старт горнолыжного отдыха в горном кластере Сочи запланирован в период с 15 по 22 декабря, все будет зависеть от погоды и образования снежного покрова. Бронирование отелей в горах пока составляет 60 процентов, глубина бронирования - два месяца. Туристический поток по итогам зимнего сезона приблизится к 2,5 миллиона отдыхающих (причем по традиции большинство зимних гостей - 1,4 миллиона человек - едут в Сочи) и будет примерно на уровне предыдущего сезона.

Всего отдыхающих готовы принять две тысячи гостиниц и отелей. Помимо катания по снежным склонам гостей ожидают насыщенная развлекательная программа и новые объекты. Так, в этом году открывает двери парк альпак, детский развлекательный центр, площадка с фермерскими продуктами, купольный ресторан и новая канатная дорога.