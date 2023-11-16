Названы 5 мест в России , где можно погрузиться в деревенский быт

Названы пять мест в России, где можно погрузиться в деревенский быт.

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По данным сервиса бронирования, в списке «Мандроги» в Ленинградской области, «Тальцы» в Иркутской, комплекс «Витославлицы» в Новгородской области, а также «Татар Авылы» в Татарстане и «Ясна» в Чувашии.