Парк в Горнокнязевске стал лучшей этнодеревней в стране

Парк в Горнокнязевске признан лучшей этнодеревней в стране. Итоги II Всероссийского конкурса в сфере этнографического туризма подвели в Ханты-Мансийске.

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В финале конкурса рассматривались 25 проектов, представленных участниками из Волгоградской, Омской, Мурманской, Томской, Саратовской, Самарской, Челябинской областей, Республики Коми, Ямала и других регионов России.

Победители определялись в шести номинациях: «Лучшее этнографическое событие», «Лучший этнографический маршрут», «Лучшая этнодеревня», «Лучший этнографический сувенир», «Лучший социальный проект в сфере этнографического туризма» и «Лучший творческий этнографический номер».

Лучшей этнодеревней признан парк в Горнокнязевске. Лауреатом второй степени в этой же номинации стал Лянторский хантыйский этнографический музей в Югре, на третьем месте — Урюпинский районный историко-краеведческий музей в Волгоградской области.

Еще один ямальский участник — самозанятая Алла Тайшина. Она стала лауреатом второй степени в номинации «Лучший социальный проект в сфере этнографического туризма». Девушка представила на конкурс проект гостевого этночума-мастерской.

Лауреаты всех трех степеней вместе с дипломами получили сертификаты на 25, 20 и 15 тысяч рублей.