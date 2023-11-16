Парк в Горнокнязевске стал лучшей этнодеревней в стране
Парк в Горнокнязевске признан лучшей этнодеревней в стране. Итоги II Всероссийского конкурса в сфере этнографического туризма подвели в Ханты-Мансийске.
В финале конкурса рассматривались 25 проектов, представленных участниками из Волгоградской, Омской, Мурманской, Томской, Саратовской, Самарской, Челябинской областей, Республики Коми, Ямала и других регионов России.
Победители определялись в шести номинациях: «Лучшее этнографическое событие», «Лучший этнографический маршрут», «Лучшая этнодеревня», «Лучший этнографический сувенир», «Лучший социальный проект в сфере этнографического туризма» и «Лучший творческий этнографический номер».
Лучшей этнодеревней признан парк в Горнокнязевске. Лауреатом второй степени в этой же номинации стал Лянторский хантыйский этнографический музей в Югре, на третьем месте — Урюпинский районный историко-краеведческий музей в Волгоградской области.
Еще один ямальский участник — самозанятая Алла Тайшина. Она стала лауреатом второй степени в номинации «Лучший социальный проект в сфере этнографического туризма». Девушка представила на конкурс проект гостевого этночума-мастерской.
Лауреаты всех трех степеней вместе с дипломами получили сертификаты на 25, 20 и 15 тысяч рублей.
В природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск» гостям предоставляют более 15 услуг. Здесь располагается резиденция Ямал Ири. Ямальский волшебник по традиции уже готовится отправиться в новогоднее путешествие.