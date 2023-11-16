Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для путешествий с детьми зимой. Рейтинг составил сервис Tvil.ru. Россияне уже начали бронировать гостиницы для поездок в другие города с детьми на праздники, каникулы и выходные зимой. Чаще всего для таких путешествий выбирают Санкт-Петербург с 15% бронирований.