Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для путешествий с детьми зимой
Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для путешествий с детьми зимой. Рейтинг составил сервис Tvil.ru. Россияне уже начали бронировать гостиницы для поездок в другие города с детьми на праздники, каникулы и выходные зимой. Чаще всего для таких путешествий выбирают Санкт-Петербург с 15% бронирований.
Второе и третье места рейтинга достались Москве и Сочи — 14% и 12% бронирований соответственно. Также в топ 5 вошли Казань и Красная Поляна.
Нижний Новгород занял в рейтинге девятую строчку. В столице закатов зимние туристы планируют задерживаться в среднем на 3 ночи. При этом стоимость суток проживания в гостинице превышает 5,7 тысячи рублей.
Замкнули топ-10 Кисловодск, Архыз, Геленджик и Анапа.