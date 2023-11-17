На Красной поляне восстановили работу канатных дорог после непогоды

Приостановленная в четверг утром из-за ухудшения погоды работа канатных дорог возобновлена на курорте "Красная Поляна" в Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале курорта.

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"Канатные дороги 10, 12, 13 работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как уточняется, для туристов на курорте также открыты шесть пеших маршрутов. При выходе на маршрут рекомендуется учитывать погодные условия и работу канатных дорог.

Накануне ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждало об ухудшении погоды в регионе. Синоптики на Кубани прогнозировали сильные дожди с порывистым ветром.