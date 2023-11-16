В Горном Алтае отмечается большой приток туристов

За период с мая по сентябрь 2023 года Горный Алтай привлек на 38% больше посетителей по сравнению с предыдущим годом.

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Как указывает Tele2, исследование охватило туристическую активность в Республике Алтай и курортах Алтайского края, расположенных у берегов Катуни. Новосибирцы (27% от общего числа), кузбассовцы (16%) и москвичи (12%) чаще всего выбирали эти живописные места для отдыха.

Прирост туристов из Кемеровской области составил 23%. Чемал, Телецкое озеро и поселок Рыбалка стали наиболее популярными местами среди кузбассовцев.

Алтай привлекает больше гостей из разных регионов России, включая европейскую часть, Урал и Дальний Восток. Например, число туристов из Бурятии выросло в десять раз, из Ростовской области — в три раза, из Нижегородской области — в два.

Туристы на Алтае стали активнее использовать мобильный интернет. В этом году каждый гость в среднем потреблял на 13% больше гигабайтов. Манжерок выделяется как лидер по использованию интернета, а наибольшее количество минут гостей Tele2 было зарегистрировано в Элекмонаре.