«Морозное чудо природы»: когда на Байкале встанет лед и где он самый красивый

Жители и гости Иркутской области с нетерпением ждут торжественного момента, когда Байкал покроется льдом. Во-первых, после этого на озере будет теплее, во-вторых, посетителям станет доступен огромный перечень развлечений, насладиться которыми можно лишь находясь на поверхности замершей воды. Когда жемчужину Сибири укутает морозным одеялом и где оно особенно живописно, узнал «ФедералПресс».

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Зимой на Байкале почти нет льда

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Именно это стоит иметь в виду, планируя отдых на озере в холодный период: лед на Байкале встает не с наступлением зимы, а после череды нескромных морозов, которые, как правило, выпадают на середину – конец января: в этом месяце морозный покров только начинает формироваться.

Что касается окончательного застывания поверхности, то каждый год оно происходит в разное время: на данный процесс напрямую влияют температурные показатели – если они окажутся выше средних многолетних значений, то полное обледенение может растянуться вплоть до заключительной трети февраля.

Как правило, прочная корка в первую очередь застилает Байкал с северной стороны, поскольку там фиксируются наиболее низкие показатели температуры, затем – с южной: льдом покрывается все пространство вплоть до места встречи с незамерзающей рекой Ангарой, впадающей в озеро.

Возникает закономерный вопрос: почему так долго? Ответ прост: потому что водоем огромен, глубок, он долго остывает, а промерзнуть ему нужно сантиметров так на 70, чтобы стать безопасным не только для выхода, но и выезда на лед: для сотворения такого чуда природе требуется время. Когда же волшебство становится реальностью, на Байкал спешат сотни туристов, чтобы застать короткий период его удивительного замирания.

Места с самыми красивыми зимними пейзажами

Лучшее время для просмотра байкальского льда – последняя декада февраля и первая половина марта. К этому времени он формируется окончательно и повсеместно. Кроме того, в начале весны на территориях близ Байкала уже начинает теплеть, зачастую раньше, чем, например, в Иркутске, потому здесь уже можно ощутить объятия солнца, устроить длительные прогулки и с комфортом насладиться великолепием зимних пейзажей.

Стоит отметить, что сибирская жемчужина, расположенная на территории Иркутской области и Республики Бурятия, прекрасна всюду: каждый ее уголок хорош и удивителен по-своему. При этом имеются особенные места, где можно не только пройтись по поверхности самого глубокого озера мира, но и внимательно рассмотреть структуру льда с зимними орнаментами, трещинами, линиями, изгибами и застывшими пузырьками.

Стоит учесть, что прозрачной поверхность Байкала бывает не везде и не всегда: как и любое пространство, она ежегодно покрывается снегом, потому тем, кто хочет рассмотреть лед получше, нужно отправляться на хорошо «кондиционируемые» зоны, которые регулярно обдуваются местными ветрами и освобождаются от обилия осадков.

Таким локациями являются, например:

пролив Малое Море;

поселок Листвянка;

поселок Большое Голоустное;

бухта Песчаная;

побережье острова Ольхон.

К слову, последняя зона примечательна также ледяными гротами, на фоне которых в сочетании с байкальским льдом можно сделать фантастические кадры.

Туры по морозным просторам озера

Ни для кого не секрет, что Байкал пользуется у туристов огромной популярностью: сюда едут люди с разных уголков Земли в любое время года. Не исключение и зимний период: особо тщательно к нему готовятся не только путешественники, но и представители различных турагентств, которые придумывают зрелищные маршруты и собственноручно расчищают заснеженные пространства, чтобы посетители смогли увидеть спрятавшиеся под белым покрывалом природные пейзажи.

В настоящее время гости Байкала могут познакомиться с его зимними картинами разными способами: в составе организованной группы либо самостоятельно – все зависит от предпочтений и возможностей.

Многодневные туры

Эти путешествия рассчитаны на несколько суток – все спланировано таким образом, чтобы туристы в сжатые сроки увидели максимальное количество мест на Байкале и воспользовались различными видами транспорта: организаторы задействуют хивусы, снегоболотоходы, собачьи упряжки и даже настоящие байкальские льдины.

Участники групповых туров проводят ночи в гостиницах, а днем посещают достопримечательности, пробуют блюда национальной кухни, любуются байкальскими просторами и не заморачиваются организационными моментами. При этом цена подобной поездки кусается – в среднем она составляет 60–100 тысяч рублей с человека: такую сумму нужно быть готовыми выложить за «ол инклюзив».

Пешие походы

Более бюджетным вариантом является организованный пеший тур по Байкалу – отправиться в такой можно в обычной обуви либо на коньках. Если вы решитесь выбрать подобную экскурсию, то нужно быть физически выносливым, поскольку на своих двоих придется преодолевать большие километражи. Такие путешествия бывают как однодневными, так и многодневными: в среднем они стоят до 50 тысяч рублей.

Самостоятельные экскурсии

Самым доступным вариантом для любого путешественника является самостоятельная поездка, которую можно спланировать до мелочей с учетом своих физических и финансовых возможностей, а также интересов. Поскольку вам не придется платить за услуги профессиональных организаторов, такой тур окажется наиболее выгодным. В его рамках можно отправиться в одну из популярных зон на Байкале, где устроить небольшую прогулку по окрестностям замершего озера и арендовать транспорт, услуги которого регулярно предоставляются в подобных местах.