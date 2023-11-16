В Кузбассе открывается горнолыжный сезон

В эти выходные в Шерегеше открывается зимний сезон. По прогнозам экспертов, турпоток на курорте вырастет на восемь процентов, а количество средств размещения - как минимум на пять.

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Уже к 1 ноября в некоторых отелях на горе Зеленой не осталось свободных мест на новогодние праздники. И это неудивительно: о бронировании завсегдатаи Шерегеша стараются позаботиться как можно раньше. Тем более что отельеры по весне обычно делают скидки. Ну а в преддверии начала высокого сезона разброс был таким: от номера "эконом" в гостинице по цене около 13 тысяч руб-лей за три ночи на двоих до шале, где те же три ночи обойдутся в 150-190 тысяч. И, конечно, можно снять квартиру в поселке - по так называемому студенческому варианту: дальше от горы, зато дешевле. По оценкам экспертов, размещение в Шерегеше подорожало на пятнадцать-двадцать процентов. Но есть и отели, которые цены не подняли.

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По словам министра туризма Кузбасса Елены Латышенко, "жилищные" возможности курорта увеличились за счет 111 некапитальных средств размещения. Как известно, Кузбасс в числе многих других российских регионов второй год подряд получает государственные субсидии на строительство глэмпингов - быстровозводимых модульных конструкций для туристов. Благодаря глэмпингам в Шерегеше появилось около трехсот дополнительных мест. Это позволило и продлить зимний сезон, и увеличить летнюю активность. В прошлом сезоне на курорте насчитывалось около шести тысяч мест. С учетом же гостевых домов и "серого" сектора, включая частный, - чуть более одиннадцати тысяч.

- Количество посещений и объемы услуг растут с каждым годом, - отмечает руководитель дирекции курорта Шерегеш Алексей Стоянов. - У нас не только крупный бизнес реализует глобальные проекты (в частности, единственный в своем роде в стране проект комплексного развития территории), но и небольшие предприниматели стараются свою деятельность совершенствовать и предлагать что-то новое. В том числе активно ремонтируют и перестраивают объекты. Общепит тоже меняется. Скажем, переформатируются рестораны в секторе Е, и одно известное кафе в поселке переделали в караоке-бар, исходя из запросов туристов. Шерегеш уникален своей многобизнесовостью. Исторически так сложилось, что на одной площадке работает большое количество предпринимателей. В свою очередь, формируя единую политику курорта, мы продолжаем развивать программу лояльности. Перед бизнесом поставили задачу увеличить туристический кешбэк. Возврат средств за оплаченные гостями услуги не должен быть меньше двадцати процентов, а лучше - все пятьдесят. В программе участвует уже более тридцати предпринимателей, и они могут рассчитывать на льготы по налогам. Чтобы воспользоваться этой возможностью, резиденты, работающие у нас, но зарегистрированные в других регионах, постепенно переходят в Кузбасс.

Так программа, казалось бы, действующая в интересах туриста, увеличивает сектор МСП и налогооблагаемую базу. В минтуризма области констатируют: динамика налоговых отчислений хозяйствующих субъектов, занятых в туриндустрии, положительная. Если за весь прошлый год, по данным УФНС, собрали 1,2 миллиарда рублей, то в этом году аналогичного результата достигли за девять месяцев.

Растет (причем за счет разных источников) и бюджет событийных мероприятий - мощного средства привлечения туристов. В этом году в Шерегеше придумали фестиваль "Разогрелка", альтернативный весеннему "Грелка-фесту".

- Тема открытия нового сезона - "Первооткрыватели". Ведь Шерегеш начинает его одним из первых в России. Мы хотим всей стране рассказать, что очень мало мест на ее карте, где в середине ноября можно кататься на лыжах. А уже в начале декабря организуем в Шерегеше первый в РФ квест-фест по курорту, чтобы гости смогли познакомиться сразу со всеми его новинками, - сообщил директор новосибирского креативного бюро, уже много лет организующего мероприятия на курорте, Никита Гирин.

Федеральных туроператоров знакомили с кузбасским курортом во время информационных и рекламных туров, которые в этом году прошли в Казани, Москве и Санкт-Петербурге. И программу чартерных и прямых рейсов из европейской части России в Шерегеш планируют расширять. Переговоры с партнерами ведутся.

- Мы продумываем удобную логистику для туристов, прибывающих в Новокузнецк, организацию удобных трансферов оттуда в Шерегеш. Прорабатываем организацию перевозок на такси, хотя гостей эти услуги приятно удивят уже сейчас. Продолжит работать и удаленный терминал новокузнецкого аэропорта, - сообщила Елена Латышенко. - Но не стоит забывать и о маршрутах, разработанных кузбасскими турагентствами. Так, маршрут "Горная Шория. К детям тайги", который получил статус национального, - это возможность не только отдохнуть на горе, но и познакомиться с культурой и традициями ее коренных жителей, посетить отдаленные деревни. Почувствовать себя охотником или гончаром, зарядиться впечатлениями, которые не повторяются.

Желающих провести в Шерегеше праздники или слетать туда на выходные в разных регионах страны оказалось не так уж мало. И почему все-таки они выбрали Шерегеш, а не Красную Поляну? Среди преимуществ сибирского курорта эксперты называют: снег-пухляк, удобные трассы для начинающих и таежную экзотику для фрирайдеров, разнообразное жилье на любой кошелек, отсутствие очень высоких гор (то есть и лавиноопасности), наличие медицинских учреждений в непосредственной близости к снежным трассам, развитую инфраструктуру для детей и семейного отдыха.

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