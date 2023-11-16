Россиянам рассказали, во сколько им обойдутся новогодние поездки
Отдых в новогодние праздники для российских туристов в этом году подорожал на 15–20 процентов. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Она уточнила, что средняя стоимость тура в Краснодарский край на четыре ночи составит около 25 000 рублей с проживанием в трехзвездочном отеле на одного человека, без учета дороги. Отдых в Санкт-Петербурге на таких же условиях обойдется в 15 000 рублей. На поездку в столицу придется потратить 18 000 рублей.
Ломидзе подчеркнула, что в этом году серьезно подорожал Великий Устюг.
— Он уже стоит от 40 тысяч рублей, но это вместе с железнодорожным переездом и с ночевкой в поезде. Пока это самое дорогое направление, — рассказала она в комментарии «Радио 1».
Также существенно подорожал отдых на горнолыжных курортах. Здесь только отель будет стоить порядка 45 тысяч рублей, это бюджетные варианты.
В свою очередь политолог Полина Юрманова добавила, что за последние годы в России значительно возрос интерес к внутреннему туризму. Одной из причин роста популярности путешествий внутри страны стала пандемия коронавируса и закрытые границы, передает РИАМО.
Приближаются зимние каникулы — время, когда родители могут отправиться на отдых вместе со своими детьми. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом по туризму Николаем Мельником, куда поехать на семейный отдых в длинные январские выходные.