Россиянам рассказали, во сколько им обойдутся новогодние поездки

Отдых в новогодние праздники для российских туристов в этом году подорожал на 15–20 процентов. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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Она уточнила, что средняя стоимость тура в Краснодарский край на четыре ночи составит около 25 000 рублей с проживанием в трехзвездочном отеле на одного человека, без учета дороги. Отдых в Санкт-Петербурге на таких же условиях обойдется в 15 000 рублей. На поездку в столицу придется потратить 18 000 рублей.

Ломидзе подчеркнула, что в этом году серьезно подорожал Великий Устюг.

— Он уже стоит от 40 тысяч рублей, но это вместе с железнодорожным переездом и с ночевкой в поезде. Пока это самое дорогое направление, — рассказала она в комментарии «Радио 1».

Также существенно подорожал отдых на горнолыжных курортах. Здесь только отель будет стоить порядка 45 тысяч рублей, это бюджетные варианты.

В свою очередь политолог Полина Юрманова добавила, что за последние годы в России значительно возрос интерес к внутреннему туризму. Одной из причин роста популярности путешествий внутри страны стала пандемия коронавируса и закрытые границы, передает РИАМО.