Туристка отдохнула на курорте в России и описала его словами «тлен и безнадега»
Путешественница отдохнула в Новороссийске и пожаловалась на тухлую еду в одном из местных отелей. В разговоре с порталом «Тонкости туризма» она описала свои впечатления словами «тлен и безнадега».
Туристка Анна Дав рассказала, что отдых на курорте юга России с 31 декабря 2022-го по 5 января 2023 года обошелся в 16 тысяч рублей за двух взрослых и ребенка. В пакет были включены завтраки.
«Считаю, недорого», — выразила мнение читательница издания.
При этом еда в отеле россиянку разочаровала.
«Как-то раз дали булочки в упаковке. Снизу они были зеленые, с обычной плесенью, — пояснила она. — Наш последний завтрак запомнился больше всего — котлеты принесли протухшие».
По словам туристки, она пожаловалась администратору на плохое качество еды, но ей не поверили:
«Увы, все закончилось потерянными нервами и моими слезами».
Сам Новороссийск уроженка Сочи назвала «немного депрессивным».
«Какие-то тлен и безнадега порой ощущаются, когда ходишь по его улочкам», — заключила Анна Дав.
Ранее другая россиянка поехала в Новороссийск и описала отпуск фразой «туристов тут не любят». Она добавила, что в портовом городе грязная вода, которая неприятно пахнет, а также большие пробки на дорогах.