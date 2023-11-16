Туристка отдохнула на курорте в России и описала его словами «тлен и безнадега»

Путешественница отдохнула в Новороссийске и пожаловалась на тухлую еду в одном из местных отелей. В разговоре с порталом «Тонкости туризма» она описала свои впечатления словами «тлен и безнадега».

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Туристка Анна Дав рассказала, что отдых на курорте юга России с 31 декабря 2022-го по 5 января 2023 года обошелся в 16 тысяч рублей за двух взрослых и ребенка. В пакет были включены завтраки.

«Считаю, недорого», — выразила мнение читательница издания.

При этом еда в отеле россиянку разочаровала.

«Как-то раз дали булочки в упаковке. Снизу они были зеленые, с обычной плесенью, — пояснила она. — Наш последний завтрак запомнился больше всего — котлеты принесли протухшие».

По словам туристки, она пожаловалась администратору на плохое качество еды, но ей не поверили:

«Увы, все закончилось потерянными нервами и моими слезами».

Сам Новороссийск уроженка Сочи назвала «немного депрессивным».

«Какие-то тлен и безнадега порой ощущаются, когда ходишь по его улочкам», — заключила Анна Дав.