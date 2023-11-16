Россияне бросают все и путешествуют в одиночестве. Для чего это?

Жители мегаполисов в вечной спешке и суете стали забывать о том, что такое слышать себя. Ответ на этот вопрос есть у соло-путешественников — смельчаков, которые бросают все и всех ради того, чтобы побыть наедине с собой и с природой в одиночестве. Они уверяют, что опыт, полученный в соло-походах, не сравнится ни с чем, а во время такого путешествия они сталкиваются с настоящими откровениями. Чего они на самом деле ищут? Какие знания перед ними открываются? Не страшно ли им путешествовать в одиночку? «Лента.ру» говорила с соло-путешественниками.

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Гармоничная связь человека с природой

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Российский путешественник Денис в конце 2022 года решил отправиться в соло-поход по Непалу. Эту страну он выбрал не случайно: за три года до этого, оказавшись там вместе с другом, понял, что нигде не испытывал такого эмоционального восторга.

«Непал стал моим самым любимым местом на планете. Самое удивительное в этой горной стране — ее высота и природа. Это была любовь с первого взгляда. Попадание — десять из десяти. Я понял, что до конца жизни буду ходить в эти горы, что горы — мое призвание», — рассказал турист.

Друзей и родителей желание Дениса отправиться в одиночное путешествие особо не удивило: они знали, что в горах он обретает спокойствие, и предполагали, что рано или поздно отправится в соло-поход.

«К нему меня подтолкнуло эмоциональное состояние, хотелось побыть одному. Я несколько разочаровался в жизни, в каких-то своих мировоззрениях, и, учитывая, что для меня к тому времени Непал стал вторым домом, логично было, что я отправился именно туда, находясь в глубочайшей депрессии. Хотелось туда, где было хорошо и спокойно», — пояснил путешественник.

По его словам, никаких сложностей с технической точки зрения в подготовке к соло-походу не возникло. В Непале на треке туристы обычно останавливаются не в палатках, а в домиках, которые расположены на протяжении маршрута. Там чисто, уютно, хозяева кормят ужином. Из-за этого рюкзак обычно нетяжелый — не надо брать ни палатку, ни оборудование для приготовления пищи.

«Важно иметь хороший рюкзак, хорошую обувь, куртку, остальное можно купить в Непале. По сути, с собой нужно взять теплые вещи и фото- или видеооборудование», — отметил турист

Оказавшись в соло-походе, Денис почувствовал, что ему стало даже легче, поскольку он мог путешествовать в своем быстром темпе, не подстраиваясь ни под кого.

«Не надо было оглядываться через плечо и следить за напарниками. С компанией путешествовать веселее, конечно, больше смеха, беспечности. А здесь я был полностью сконцентрирован, сфокусирован на своей цели, ведь все зависело от меня. В компании можно больше расслабиться», — описывает россиянин одиночные путешествия.

Он подчеркнул, что во время путешествия на треке, которое может длиться 10 часов, туристы в какой-то момент, перестав думать об усталости и том, как им тяжело, ощущают, что у них абсолютно свежая и чистая голова, трезвый ум.

«Это информационная перезагрузка, максимальный кайф от путешествия наступает именно в этот момент. И тогда можно начать задавать себе какие-то вопросы, ответ на которые сложно получить в Москве. Ведь ничто не отвлекает, за день не поступило ни одного звонка, сообщения или уведомления, можно углубиться в себя, это идеально», — пояснил он.

Впрочем, Денис отметил, что в Непале походы считаются одиночными довольно условно — на пути постоянно встречаются люди, которые потом становятся друзьями.

«Кто-то идет один, кто-то в группе, кто-то в паре, но все идут примерно в одном темпе и останавливаются в домиках примерно такими же компаниями. Именно поэтому рекомендую Непал для самостоятельного путешествия: можно выйти одному, к концу трека будут новые друзья. Это мегакруто. Я лично убежден, что в горах встречаются люди высокого качества», — полагает турист.

Путешественник добавил, что непальцы всегда готовы помочь туристам, относятся к ним с добротой и отзывчивостью. «Это очень простые люди, которые живут в тяжелых условиях, но при этом они относятся к своей стране с таким необычным трепетом, они гордятся этим местом, они счастливы. Там все не про деньги, а про природу и гармоничную взаимосвязь человека с природой», — подытожил россиянин.

Назвали идиотом и отговорили от похода

Для мужчин одиночные походы более привычны, рассказывают россияне Дмитрий и Алексей. Оба начали ходить в горы с палатками еще с детства с родителями. Повзрослев, стали отправляться в походы вместе с друзьями.

«Классная нагрузка, чтобы быть в спортивной форме, а вечером сидеть в лагере у костра с гитарой, вести интересные беседы — во всем этом особая романтика», — рассказывает Дмитрий.

Однажды его сильно потянуло в горы, захотел пройти маршрут «Всесоюзная 30-ка: через горы к морю», но никто из друзей составить компанию ему не смог, отправляться в составе туристической группы тоже не захотел. Тогда он решил поехать в соло-трип. Теперь периодически выбирается в такие туры. За его плечами треки вдоль Байкала, по Кавказским горам и многодневный поход по Альпам.

Другой соло-турист — Алексей — рассказывает, что отправиться в одиночное путешествие всегда было его мечтой. Вначале ходил с палатками летом, но потом решил усложнить маршрут и пойти в одиночный зимний поход.

К подготовке подошел основательно: штудировал отчеты о сложных походах на форумах, изучал дневники полярных экспедиций. Впоследствии на лыжах и снегоступах колесил по полярному Уралу и Кольскому полуострову.

Мое главное достижение — за три недели я преодолел 300 километров пути с рюкзаком, который весил 45 килограммов. Тут на одном из форумов наткнулся на сообщение одного парня, который рассказал, что на новогодние праздники хотел в одиночку отправиться в Заполярье, советовался, что ему с собой взять. В итоге ему наговорили, что он идиот, и отговорили от похода. Он разочаровался и слился.

Алексей

По мнению Алексея, в целом одиночные маршруты не столь сильно отличаются от групповых. Туристы так же просыпаются, готовят завтрак, собираются в дорогу, проходят маршрут, потом разбивают лагерь, ужинают и ложатся спать.

«Сложность в том, что здесь все надо делать самому, в случае чего спасать себя придется самому. К тому же не сразу привыкаешь находиться вдали от цивилизации. Лишь во время четвертого похода я почувствовал себя уверенно и спокойно, находясь посреди тундры, в ста километрах от людей», — пояснил он.

При этом он признает, что одиночные походы во многом удобнее.

«Никто не мешает побыть наедине с самим собой, прочувствовать красоту природы по полной, не надо никого ждать, никто не давит, заставляя быстрее собираться. Захотел привал — устроил его, захотел поспать — поспал, решил изменить маршрут — сделал это, и ни с кем не надо договариваться», — пояснил путешественник.

«Человек может все, что захочет»

Москвичку Полину всегда привлекала идея о единении человека и природы. До этого девушка не раз ходила с друзьями в походы, а также путешествовала в одиночку по Европе, отправлялась на Бали.

«Мне даже нравилось путешествовать одной, но вот отправиться в соло-поход — это был новый и необычный опыт для меня. Моими любимыми героями с детства были Робинзон Крузо и Синдбад-мореход, они оставались в одиночестве, но при этом сражались со стихией, преодолевали различные препятствия. Мои знакомые друзья-мужчины часто ходили одни в походы. Могли направиться, например, в Пакистан или Индию. Но я девушка, и меня это пугало», — рассказала россиянка.

По словам Полины, в какой-то момент она поняла, что у нее появилась мечта отправиться в соло-путешествие.

«Я понимала, что когда-нибудь к этому приду, просто нужен подходящий момент. И он появился — в июле надо было идти в отпуск. Я решила, что за границу ехать дорого, и как-то не хочется, а вот на неделю сходить в поход на Алтай — отличная идея», — пояснила соло-туристка.

На Алтае она уже отдыхала несколько раз и разбиралась в оборудовании и снаряжении.

«Какие взять горелки, спальники, пенки, какие ботинки выбрать — я просто кайфую от этой тематики. Обожаю жить в палатке. Для меня ночевать в палатке — это восторг, максимальное единение с дикой природой», — поделилась путешественница.

Для первого соло-похода она выбрала тропу к Шавлинским озерам — маршрут, который хорошо знала.

Там нет мобильной связи, но всегда много людей. На пути есть два домика молочника, в котором живут алтайцы. В целом тропа достаточно легкая, там нет каких-то суперсложных подъемов, но при этом очень красивая.

Полина

К походу она готовилась за несколько недель: изучила статьи, составила разные чек-листы по питанию, одежде, оборудованию, продумала, что взять с собой для защиты.

«Многие спрашивали: не боюсь ли я людей, которые встретятся в походе. Мне было смешно слышать такие аргументы, потому что люди, которые ходят в походы, примерно понимают, какой там контингент, — это люди, которые зациклены только на путешествиях», — рассказала девушка.

По ее словам, переживаний по поводу встречи с медведями или кабанами у нее особо не было.

«Эта тропа очень популярна, и дикие животные боятся подходить к людям. Не знаю ни одного случая, чтобы на тропе к Шавлинским озерам пропал человек. В общем, все страхи отпали, и я твердо решила, что иду», — пояснила Полина.

Купив билеты на Алтай и начав активно собираться в поход, туристка поделилась своими планами с близкими. Друзья, особенно девушки, ее поддержали.

«Для подруг это стало вдохновением, они говорили, что часто хотят на что-то решиться, но не позволяют себе этого, потому что в обществе так не принято, как будто кто-то осудит. Для них это было толчком к тому, чтобы слушать себя и реализовывать свои мечты, даже если со стороны они покажутся кому-то сумасшедшими», — поделилась туристка.

Совсем иначе отреагировали родители Полины — они принялись отговаривать дочь от одиночного похода.

«Они пытались это сделать до самой последней секунды, даже когда я ехала до турбазы, с которой начинался пеший маршрут. Они никак не могли это принять, говорили, что это самоубийство. Я понимаю их тревогу, но в этой ситуации она была гиперболизированной. Они предлагали мне миллион других разных вариантов, хотели отправить меня на Мальдивы, куда угодно, только не в поход», — пояснила девушка.

По словам путешественницы, такая реакция родных расстраивала ее, но она твердо решила идти к своей мечте. Она отметила, что во время путешествия главная сложность состоит в том, чтобы продумать и взять с собой все необходимое, не рассчитывая ни на чью помощь.

Соло-турист осознает, что на его пути не будет магазинов. Только он сам полностью отвечает за себя. Нужно взять с собой средства на все случаи жизни, рассчитать количество еды и не тащить лишнее. Собрав рюкзак, я испытала чувство гордости.

Полина

Она подчеркнула, что во время походов в компании приходится подстраиваться под других туристов, а во время одиночного путешествия она могла двигаться в своем темпе и никого не ждать.

«Конечно, путешествия в компании добавляют романтики: вечером все собираются у костра, ужинают, болтают о чем-то, слушают музыку, рассказывают истории. Или можно в дороге поделиться эмоциями, показать красивые места, и попутчик отреагирует на это, тем самым приумножив эмоции. Но в соло-трипе есть классное ощущение того, что любое решение полностью зависит от самого путешественника», — вспоминает Полина.

По словам путешественницы, главный инсайт, который открылся ей после соло-похода, — это мысль о том, что возможно вообще все, если человек по-настоящему этого захочет.

«Одиночный поход — это не какой-то подвиг. Но человек, совершивший его, понимает, что у него все получилось. Эта идея очень вдохновляет, захватывает. Это придает много сил и уверенности в себе, отбрасывает сомнения и страхи. Мне было интересно проверить, смогу ли это сделать или испугаюсь и сдамся», — рассказала девушка

Она призналась, что в целом для нее теперь не принципиально: идти в поход одной или с друзьями. Просто это разные ощущения и разный увлекательный опыт. В будущем Полина не исключает, что может вновь отправиться в одиночное путешествие.

«Может быть, через пару-тройку лет или даже через год сделаю это. Сейчас мне было бы интереснее провести время с друзьями, организовать поход для них», — резюмировала путешественница.

Одиночество для самопознания

Начитавшись в интернете информации о том, что одиночество — мощный инструмент самопознания и изменения своей жизни, Евгения решила вместо похода на очередной психологический тренинг отправиться в соло-поход в район Мезмая на Кавказе, чтобы побыть наедине с собой, без суеты обдумать свою жизнь, сделать переоценку целей и ценностей.

До этого она уже не раз ходила в походы в составе туристической группы и вместе с друзьями. Однако здесь пришлось испытывать навыки, которым она обучилась до этого: собирать палатку, готовить еду на горелке.

«Во время похода я полностью отключилась от людей и техники, произошел такой информационный детокс: никакой пустой болтовни, новостей, соцсетей. Раньше я не была в одиночестве дольше дня. А тут я заметила, что уже через один-два дня мозг работал как швейцарские часы и генерировал массу интересных идей», — поделилась туристка.

По ее словам, домой она вернулась другим человеком, начала больше ценить то, что у нее есть. «Всегда стремилась к минимализму, а тут поняла, что могу обходиться малым. К тому же испытала абсолютную свободу во всех решениях. Путешествуя с кем-то, это можно потерять. А я уже не хочу подстраиваться под кого-то, искать компромиссы и общие решения», — считает Евгения.

«Каждый ищет свое предназначение»

Основатель Центра стратегического коучинга и психотерапии, психолог Дамиан Синайский объяснил, почему некоторые туристы стремятся отправиться в соло-путешествия.

«В каждом заложен свой уникальный потенциал, свое предназначение, которые не раскрыты и не реализованы. И большинство это чувствует, людям хочется на свободу, чтобы не испытывать гнет повседневной жизни. Свобода ассоциируется с природой, с одиночеством, с уединением. Людям хочется естественной перезагрузки», — считает он.

Практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова полагает, что у людей, отправляющихся в одиночные походы, бывают разные мотивы. Для кого-то это способ побыть одному, если он устал от информации, общения и хочет побыть наедине с собой, собственными мыслями. Для кого-то — испытание, когда человек хочет проверить себя, узнать, способен ли он это преодолеть, справиться со стихией самостоятельно.

«Это и способ научиться брать ответственность на себя, поскольку в одиночном походе, в отличие от группового, вся ответственность лежит на самом человеке. Но и кто-то действительно получает от этого удовольствие. Не все люди очень экстраверсивны, и для них это возможность пройти маршрут в своем темпе, получить удовольствие от красоты природы, отдохнуть», — пояснила эксперт.

Она добавила, что некоторые люди осуждают такой вид отдыха. «Они, как правило, либо не приемлют подобный опыт для себя, либо они считают его опасным и поэтому не могут понять, как такой вид досуга может быть нормальным. Но если, условно, все начнут ходить в одиночные походы — это станет нормой и будет уже вызывать меньше вопросов со стороны общества», — подытожила Сушкова.

Преимущества соло-походов

В свою очередь, клинический психолог, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей Олеся Иневская отмечает, что у соло-путешествий есть несколько значимых преимуществ.

«Первое — самое главное и значимое — это то, что человек, оставшись наедине с собой, начинает лучше чувствовать и осознавать свои эмоции, а следовательно, анализировать и рефлексировать», — считает аналитик.

По ее словам, находясь в отношениях, люди зачастую сосредоточены на их поддержании, а не на том, что происходит непосредственно с ними.

«В соло-путешествии человек остается наедине с собой, следовательно, у него появляется больше времени для рефлексии, самоанализа, есть возможность обратить внимание на то, что происходит именно с ним, услышать себя, свои желания, цели», — пояснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что второе преимущество — это возможность двигаться в своем темпе, а третье — бросить вызов самому себе. По ее словам, человек, отправившийся в соло-трип, выходит из зоны комфорта. «Эффект от знакомства и общения с новыми людьми в одиночном путешествии и вовсе сравним с эффектом групповой терапии, поскольку неизбежно совершенствуются навыки коммуникации, которые так нужны человеку в социуме», — резюмировала Иневская.