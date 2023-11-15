Мишустин сообщил, что почти 900 млн человек совершили путешествия на поезде в 2023 году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о значительном увеличении пассажирских перевозок железнодорожным и водным транспортом.
"Огромные усилия направляем на развитие самого популярного вида общественного транспорта - железнодорожного", - заверил председатель правительства, выступая на форуме "Транспорт России".
По мнению главы кабинета министров, востребованность железнодорожного транспорта подтверждается количеством людей, путешествующих поездом.
"За девять месяцев оно выросло на 4% и достигло почти 900 млн человек", - сообщил Мишустин.
По его словам, "продолжится и создание магистральной инфраструктуры, обновление и ремонт путей, мостов, тоннелей, станций и вокзалов, внедрение цифровых технологий и повышение безопасности движения".
"В том числе на эти цели будет направлена инвестиционная программа компании "РЖД", в текущем году ее объем станет рекордным по размеру - свыше 1 трлн рублей", - подчеркнул премьер-министр.
На его взгляд, "динамично обновляется и портовая инфраструктура, объекты внутреннего водного транспорта".
"Проводим дноуглубительные работы, в том числе на Волге и Доне, создаем привлекательные условия для инвесторов, которые готовы вкладывать средства в строительство современных судов", - перечислил Мишустин.
Председатель правительства отметил, что "за январь - сентябрь речным флотом было перевезено 9,5 млн пассажиров, что почти на 20% больше, чем годом ранее".