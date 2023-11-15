Спавший шесть тысяч лет вулкан Фаградальсфьядль проснулся в Исландии

Исландия ожидает извержения вулкана Фаградальсфьядль. Землетрясения уже затронули портовый город Гриндавик, его жители эвакуированы. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Наталья Дюжикова.

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Настоящим кошмаром стала минувшая ночь для жителей Гриндавика. Это рыбацкий городок на юго-западе Исландии. По нему пошла магма от вулкана Фаградальсфьядль. Подземные удары достигли такой силы, что местных жителей пришлось эвакуировать. В стране объявлено чрезвычайное положение.

Есть риск, что лава выйдет на поверхность, а город уйдет под землю. Но когда это случится, не могут сказать даже эксперты. Огромная трещина уже рассекла Гриндавик. Из нее поднимается пар. Повреждены системы водопровода и электроснабжения. Людям позволили ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать самое необходимое.

«Некоторые дома повреждены, некоторые нет. С нашим домом пока все в порядке, но я не знаю, что может произойти дальше. У нас очень опасная ситуация», – рассказал житель Гриндавика Гуннар Хардарсон.

На каждый дом – не более пяти минут на сборы. Ведь неизвестно, что может произойти в следующую секунду. Местных жителей сопровождают поисково-спасательные отряды.

«Мы следим, чтобы в доме никто надолго не задерживался. Действовать нужно быстро – забирать самое ценное и ехать дальше», – сказал сотрудник поисково-спасательного отряда Рейкьявика Гудмундур Арнарсон.