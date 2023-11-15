Спавший шесть тысяч лет вулкан Фаградальсфьядль проснулся в Исландии
Исландия ожидает извержения вулкана Фаградальсфьядль. Землетрясения уже затронули портовый город Гриндавик, его жители эвакуированы. Подробнее –корреспондент «МИР 24» Наталья Дюжикова.
Настоящим кошмаром стала минувшая ночь для жителей Гриндавика. Это рыбацкий городок на юго-западе Исландии. По нему пошла магма от вулкана Фаградальсфьядль. Подземные удары достигли такой силы, что местных жителей пришлось эвакуировать. В стране объявлено чрезвычайное положение.
Есть риск, что лава выйдет на поверхность, а город уйдет под землю. Но когда это случится, не могут сказать даже эксперты. Огромная трещина уже рассекла Гриндавик. Из нее поднимается пар. Повреждены системы водопровода и электроснабжения. Людям позволили ненадолго вернуться в свои дома, чтобы забрать самое необходимое.
«Некоторые дома повреждены, некоторые нет. С нашим домом пока все в порядке, но я не знаю, что может произойти дальше. У нас очень опасная ситуация», – рассказал житель Гриндавика Гуннар Хардарсон.
На каждый дом – не более пяти минут на сборы. Ведь неизвестно, что может произойти в следующую секунду. Местных жителей сопровождают поисково-спасательные отряды.
«Мы следим, чтобы в доме никто надолго не задерживался. Действовать нужно быстро – забирать самое ценное и ехать дальше», – сказал сотрудник поисково-спасательного отряда Рейкьявика Гудмундур Арнарсон.
За последние сутки в Исландии зафиксированы рекордные 1400 землетрясений. С конца октября повысилась сейсмическая активность на полуострове Рейкьянес, где находится тот самый вулкан, который спал шесть тысяч лет.