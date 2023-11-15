Инспектор заповедника «Утриш» нашел послание в бутылке
Три туриста оставили письмо в бутылке. Ее нашел инспектор заповедника «Утриш».
«Это самый прекрасный курорт, загадываем желание и бросаем в море», – говорится в сообщении.
Письмо подписано туристами по имени Арсений, Светлана и Агния. Из послания следует, что они отдыхали в Пицунде в сентябре 2023 года. Бутылка преодолела послание 350 км. Мусор, оказавшийся артефактом, был обнаружен во время обхода подведомственной территории в районе Малого Утриша.
Ранее «ФедералПресс» писал, что туристам не рекомендуют брать гальку с пляжей Черного моря.