Эксперты определили, сколько туристов бронируют туры в последний момент

Около половины туристов предпочитают бронировать отель за один-три месяца, сообщает “РИА Новости”.

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Из 700 опрошенных только 19% стараются купить тур за год до путешествия, а 18% делают это за пару дней до отправления. Только 11% респондентов предпочитают покупать путевки примерно за полгода до поездки.

Как правило, путевки за границу бронируют за две-три недели. Исключением являются праздничные даты, в которые туры покупаются намного раньше. Эксперты отмечают, что пытаться определить среднюю глубину бронирования для путешествий по России – ошибка.

Дело в том, что цены на курорты сильно зависят от времени года и территориального расположения. К примеру, отдохнуть в подмосковье будет значительно дешевле, чем в других регионах страны. Во многом на стоимость тура влияют цены на авиабилеты, так как туристы предпочитают добираться до мест отдыха на автомобилях.